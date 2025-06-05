Восемь сотрудников Минэкологии РК осуждены за коррупцию

Напомним, генеральный директор Государственного природного резервата «Бокей орда» подозревается в коррупции.

В связи с этим был направлен запрос в Агентство по противодействию коррупции.

— В 2024 году Агентство зарегистрировало в отношении сотрудников Министерства и его территориальных подразделений 15 коррупционных преступлений. В совершении их обвинены девять человек, из них восемь осуждены. Ущерб, определенный по завершенным уголовным делам, составил 167,3 миллиона тенге, из них 45 миллионов тенге взысканы, — сообщается в ответе Антикора.

С целью профилактики коррупции Агентство в 2024 году провело внешний анализ коррупционных рисков в природных резерватах «Ертыс Орманы» и «Семей орманы».

— По результатам анализа совместно с Министерством разработана и утверждена Дорожная карта, направленная на устранение коррупционных рисков, выявленных в управлении лесными и природными ресурсами. Также 21 апреля текущего года на площадке Агентства прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере экологии, на котором было обращено особое внимание выявленным системным проблемам и коррупционным рискам в лесных хозяйствах и природных резерватах. В результате Министерству и его структурным подразделениям были даны рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, — сообщают специалисты Антикора.

Ранее Минэкологии дало разъяснение по поводу ареста руководителя резервата «Бокейорда».