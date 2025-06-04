Минэкологии дало разъяснение по поводу ареста руководителя резервата «Бокейорда»

Обстоятельства дела

Ранее Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о том, что генеральный директор РГУ «Государственный природный резерват «Бокейорда», подведомоственного Министерству экологии и природных ресурсов, подозревается в коррупции.

— Он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления зарплаты лицу, фактически не работавшему в резервате. Подозреваемый по санкции суда взят под арест. В настоящее время проверяется его причастность к другим преступлениям, — говорилось в сообщении.

Согласно пункту 3-1 статьи 60 Закона «О государственной службе», руководитель должен подать в отставку, если по истечении трех месяцев после его назначения будет доказано, что непосредственно подчиненный ему сотрудник совершил коррупционное преступление. Решение о принятии или непринятии его заявления принимает уполномоченный орган или должностное лицо, руководящее этим органом.

С учетом этого агентство Kazinform направило запрос в Министерство.

— Принято ли решение о временном отстранении от работы ответственного за эту сферу вице-министра, чтобы он не оказывал внешнего влияния на следственные действия, чтобы не исказились подробности этого дела? Будет ли освобожден от должности вице-министр за то, что допустил коррупционные действия со стороны подчиненного ему сотрудника, если обвинение, предъявленное Агентством, будет подтверждено следствием и решением суда? — так был составлен запрос.

Позиция Министерства

В ответе Министерства говорится, что решение о будущем вице-министра будет принято лишь в том случае, если преступление подозреваемого будет доказано.