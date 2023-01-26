Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента, должны быть приняты своевременно – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось первое пленарное заседание Палаты в обновленном составе, на котором депутаты рассмотрели и одобрили ряд важных для нашей страны Законов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев отметил, что в период временного отсутствия Мажилиса из-за досрочного прекращения его полномочий, Сенат выполняет функции Парламента Республики по принятию Законов, в том числе конституционных.

«Законопроекты, разрабатываемые по поручению Президента страны и нацеленные на решение актуальных вопросов, должны быть рассмотрены и приняты своевременно», - отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к сенаторам.

Фото: senate.parlam.kz

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили Законы «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года (подписан 10.06.2022)» и «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года (подписан 30.12.2021)».

«Регулирование обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года. На сегодняшний день Советом Евразийской экономической комиссии одобрено четыре Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. На Ваше обсуждение вносятся Протокол 1 и 2 с целью ратификации», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, представляя законопроекты на пленарном заседании Палаты.

Вместе с тем, по словам министра, два остальных Протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания.

«Рассматриваемый проект ратификации Протокола 1 позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС», - пояснила Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что по национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

Рассматриваемый проект ратификации Протокола 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.

«Необходимо отметить, что мера по продлению срока национальной регистрации медицинских изделий до конца 2022 года не являлась достаточной для полной готовности производителей медицинских изделий государств-членов ЕАЭС. В связи с чем, совместно с бизнес-сообществом, в том числе отечественными производителями медицинских изделий, инициирован Протокол 4, который позволяет продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2025 года», - отметила Ажар Гиният.

Министр сообщила, что предложения, изложенные в вышеуказанных протоколах, были обсуждены на рабочих группах на уровне экспертов пяти государств-членов ЕАЭС, далее рассмотрены и поддержаны Коллегией и Советом Евразийской экономической комиссии.

Протокол 1 и 2 обсуждены и согласованы с заинтересованными государственными органами, общественными организациями.

Ранее этот законопроект был одобрен Мажилисом.

«Законы призваны урегулировать отдельные вопросы, связанные с обращением медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Считаем, что данные Законы создадут благоприятные условия для обеспечения государств-членов Евразийского экономического союза качественными медицинскими изделиями на системной основе», - отметил Маулен Ашимбаев, комментируя одобренные Законы.

Кроме того, депутатами в новой редакции были рассмотрены и одобрены Законы «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Нормы Законов нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране. На предыдущем заседании Палаты сенаторы концептуально указанные Законы одобрили, но вернули их в Мажилис с рядом своих предложений, касающихся отдельных его статей

Глава Минздрава ответила на вопросы журналистов

Ранее в СМИ сообщалось, что глава Минздрава Казахстана подала заявление в полицию на экс-заместителя министра Абишева. Журналисты поинтересовались у Ажар Гиният насколько это соответствует действительности.

«Я не на него (Абишева) подавала. Кто-то без моего ведома и согласия от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции. Там незаконно использовались мои персональные данные. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана и мои заявления населения воспринимает как позицию данного министерства, я написала заявление разобраться – кто это сделал и с какой целью», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Министр подтвердила, что имеется в виду петиция в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Британова и его экс-заместителя Олжаса Абишева

Также она прокомментировала вопрос лечения хиджамой (кровопусканием) новорожденного.

Представители СМИ спросили у главы Минздрава: «В соцсетях было распространено видео, где в Атырау новорожденного лечат хиджамой (кровопусканием), насколько это законно?».

«На сегодняшний день нетрадиционной медициной занимаются люди, они в любом случае, если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (деятельность – прим. автора). На сегодняшний день к лицензируемой медицинской деятельности хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня Комитет (медицинского и фармацевтического контроля) разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы рассмотрим», - ответила Ажар Гиният.

Фото: hidzhame.ru

Она также пояснила, предусмотрена ли ответственность за это.

«Прямая ответственность – если лицензии нет, а лечат детей и оказывают медицинскую помощь, в том числе кровопусканием, с этим будет Комитет разбираться и будут в соответствии с законом приниматься решения», - уточнила Ажар Гиният.

Также было заявлено, что Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане

«Давно этот вопрос поднимается, из-за дороговизны данный проект не реализован. Мы, Министерство здравоохранения, поддерживаем этот проект в рамках будущих бюджетов. В мае будем защищать трехлетний бюджет, мы внесем заявку в Министерство финансов», - сказала Ажар Гиният.

Ранее экс-депутат Мажилиса Зарина Камасова направила заместителю Премьер-Министра РК Алтаю Кульгинову запрос о необходимости строительства в Астане Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

Министр проинфомировала, какие меры принимаются Минздравом для недопущения фактов торговли новорожденными.

По словам министра, на сегодня во всех родильных домах установлено видеонаблюдение, и заведующие следят за происходящим в родильных палатах.

«Если роды прошли нормально, их долго не держат, три-четыре дня по стандарту», - добавила Ажар Гиният.