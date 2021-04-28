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Законопроекты об интеграции таможенных пошлин Армении и Кыргызстана к ставкам ЕАЭС рассмотрели в Сенате

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Апреля 2021, 21:40
Законопроекты об интеграции таможенных пошлин Армении и Кыргызстана к ставкам ЕАЭС рассмотрели в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету, под председательством Ольги Перепечиной сегодня прошло в Сенате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутаты на заседании рассмотрели два законопроекта – «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года».

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Проекты этих законов направлены на обеспечение поэтапной интеграции таможенных пошлин Армении и Кыргызстана к ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В связи с этим на 1 год продлевается срок переходного периода для обоих государств до полной имплементации тарифа ЕАЭС в отношении наиболее чувствительных товаров.


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