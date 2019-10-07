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Законопроект по земельным вопросам разработает в текущем году Минсельхоз

7 Октября 2019 17:05
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Законопроект по земельным вопросам разработает в текущем году Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект по земельным вопросам разработает Министерство сельского хозяйства РК в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ряд поправок был по Земельному кодексу, мы будем их обсуждать с регионами и бизнесом. У нас есть обязательства до конца года разработать законопроект по земельным вопросам, который связан с мораторием. В рамках этого законопроекта те нормы, которые предлагали здесь, в Сенате, обсудим, рассмотрим. И после этого нам предстоит вынести этот законопроект на заседание Национального совета общественного доверия», - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК.

После, как отметил вице-министр, законопроект будет внесен на обсуждение в Мажилис.

«То есть поправки в земельной части мы будем рассматривать в рамках изменений в Земельный кодекс. Что касается вопросов развития биотоплива, то мы уже нашли понимание с Мажилисом – будем двигаться в рамках законопроекта по изменениям некоторых вопросов налогообложения. То есть это подакцизный товар – биотопливо, биоэтанол, поэтому мы с Минфином будем рассматривать его в том законопроекте», - добавил Рустем Курманов

Отметим, на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

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Ключевые слова: Сенат, Минсельхоз, Сельское хозяйство,
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Серик Сабеков

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