Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Законопроект по защите детей от кибербуллинга направлен на реагирование по таким фактам - Аскар Шакиров

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
14 Апреля 2022, 12:00
Законопроект по защите детей от кибербуллинга направлен на реагирование по таким фактам - Аскар Шакиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанском обществе вызвал определенный резонанс законопроект, направленный на защиту детей от кибербуллинга, разработанный по инициативе группы парламентариев. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» находится на рассмотрении Сената Парламента РК. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров поделился мнением о целях законопроекта, о целесообразности его принятия с точки зрения соответствия нормам международного права.

В последнее время в СМИ и социальных сетях обсуждается ряд норм законопроекта, направленного в том числе на защиту детей от кибербуллинга. Чем обусловлена, на Ваш взгляд, необходимость этих поправок?

– Целесообразность принятия законодательных мер по защите детей от кибербуллинга была озвучена Главой государства в 2020 году в его Послании народу Казахстана. Основанием этой инициативы явилось, прежде всего, следование нормам Конвенции ООН о правах ребенка, а именно статьи 17, требующей от государств законодательной защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию.

Кроме того, Комитет ООН по правам ребенка, начиная с 2007 года, в своих заключительных замечаниях рекомендует Казахстану «ускорить принятие нормативных актов, не позволяющих средствам массовой информации транслировать и публиковать материалы, которые могут отрицательно сказаться на психическом, социальном и эмоциональном развитии детей».

Согласно исследованию Национального центра общественного здравоохранения, каждый пятый казахстанский подросток от 11 до 15 лет становится жертвой или участником буллинга и в 12 % случаев это происходит в интернете. Казахстан входит в первую десятку стран в мире по количеству детских суицидов. Этому способствует неконтролируемый интернет-контент, пропагандирующий насилие, жестокость и асоциальность.

Законодательная защита детей от кибербуллинга является практической реализацией президентской реформы в правозащитной сфере в дополнение к ранее принятым законам, в частности, в сфере противодействия бытовому насилию, усиления ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также реализации права детей обращаться в Комитет ООН по правам ребенка.

В контексте изложенного новеллы обсуждаемого законопроекта являются актуальными и своевременными, так как направлены на совершенствование правовой основы защиты прав ребенка.

– Могли бы Вы высказать точку зрения Сената по этому законопроекту?

– В ходе обсуждения законопроекта в Сенате депутатами был внесен ряд поправок, в связи с чем документ возвращен в Мажилис. Нами было проанализировано действующее законодательство на предмет необходимости внесения в него тех или иных изменений. В частности, сенаторы предложили исключить из законопроекта нормы, касающиеся компетенции уполномоченного органа по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим такую информацию, так как данная компетенция регламентирована статьей 41-1 Закона РК «О связи».

Также предложено рассматривать заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка в рамках специальной экспертной группы, в целях обеспечения объективности и обоснованности при принятии соответствующих решений.

Кроме того, внесена поправка, касающаяся обязанности законного представителя иностранной онлайн-платформы после получения предписания уполномоченного органа принять меры в течение 24 часов по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Следует отметить, что еще в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе ряд его норм был пересмотрен. В частности, норма по открытию филиалов или представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров была изменена на назначение вышеупомянутого законного представителя, в связи с чем обязательная регистрация филиалов иностранных онлайн-платформ в Казахстане исключена. Наличие таких представителей позволит им более оперативно взаимодействовать с уполномоченным органом в целях принятия необходимых превентивных мер и продолжения дальнейшей деятельности. В настоящее время уже начаты переговоры с собственниками иностранных социальных сетей и мессенджеров с разъяснением всех положений законопроекта.

Это то, что касается наиболее спорных вопросов, обсуждаемых в обществе в связи принятием данного закона.

– Какие механизмы предусмотрены законопроектом для защиты детей от кибербуллинга?

– Действующее законодательство предусматривает привлечение в частном или частно-публичном порядке к административной и уголовной ответственности за деяния, совершенные в виде буллинга или кибербуллинга. Для возбуждения дела необходимо заявление потерпевшей стороны в правоохранительные органы. У большинства граждан, в первую очередь детей, подвергшихся кибербуллингу в социальных сетях, нет возможности самостоятельно выявлять своих преследователей для подачи на них жалобы или иска.

Принимаемый законопроект предоставляет возможность обратиться с заявлением не только в правоохранительные органы, но также и в уполномоченный орган – Министерство информации и общественного развития. С учетом внесенных сенаторами поправок заявление рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней. В случае подтверждения фактов кибербуллинга, уполномоченный орган, как я уже отметил, предписывает нарушителю принятие мер по удалению в течение 24 часов информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

– Могли бы Вы подробнее остановиться на вопросе, касающемся правомерности вводимых законодательных норм с точки зрения международной практики?

– Правомерность принятия мер против кибербуллинга в отношении детей обусловлена общепризнанными нормами международного права.

Так, согласно пункту 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, пользование правом на свободное выражение своего мнения «налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми для: уважения прав и репутации других лиц; охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

По этому вопросу был проведен, как я уже сказал, всесторонний анализ международной практики. Эта практика не предусматривает разделения борьбы с кибербуллингом по возрастному, половому или иному отличию.

В контексте обсуждаемого казахстанского законопроекта следует отметить, что во многих странах, в том числе, в Германии, Франции, Турции, функционируют филиалы иностранных социальных сетей и мессенджеров, либо назначены их представители для взаимодействия с уполномоченными органами.

Например, в Германии, согласно принятому в 2017 году Закону, платформы социальных сетей обязаны рассматривать поступившие жалобы и проверять наличие неправомерного контента. В случае установления нарушения, они должны в течение 24 часов принять меры по удалению или блокировке информации, признанной противоречащей нормам закона. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере до 50 млн евро. Это незыблемые основы баланса между свободой слова и необходимостью обеспечения безопасности общества, в том числе детей и государства.

В неукоснительном следовании данным принципам, как показывает практика, не может быть исключения ни для кого. Показательным примером вышесказанного может служить общеизвестное отлучение экс-президента США от социальных сетей, в том числе Фейсбука, после его комментариев о нашествии его сторонников на Капитолий.

В обществе высказываются суждения о том, что предлагаемые законопроектом поправки могут препятствовать свободной деятельности социальных сетей, мессенджеров и ограничивать свободу слова. Каково Ваше мнение по этому поводу?

– Предлагаемый законопроект направлен, в первую очередь, на оперативное реагирование на факты кибербуллинга в отношении детей, обеспечение взаимодействия законного представителя иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями с уполномоченным органом в области средств массовой информации.

Важно иметь в виду то, что порядок и основания приостановления работы сетей или средств связи закреплен в действующем законодательстве, и этот механизм законопроектом не расширяется.

Принимаемые законодательные меры по защите детей от кибербуллинга вполне адекватны современным вызовам и угрозам, прочно обосновавшимся в киберпространстве. Нынешние кибербуллеры используют в своих целях передовые информационно-коммуникационные технологии. Также уместно упомянуть об использовании кибербуллерами так называемых бот-ферм, формирующих общественное мнение в строго заданном ими направлении, а также широко практикуемых агрессивно-провокационных технологий типа «культуры отмены», которая, кстати, осуждается во многих развитых странах.

Никто не оспорит тот факт, что свобода слова в Казахстане, практически, безгранична, прежде всего в интернет-пространстве. Вместе с тем, государство оставляет за собой право обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе и в вышеуказанной сфере, на основе общепринятых международно-правовых норм.

В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные параметры построения нового государства. Они понятны и приняты большинством казахстанцев. Наша общая задача состоит в том, чтобы воплотить эти планы в жизнь и не допустить повторения трагических событий в нашей истории.

– Спасибо за беседу.


Астана   Сенат   Безопасность   Общество   Кибербуллинг  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной