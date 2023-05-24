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Законопроект по вопросам выплаты детям из Нацфонда принял в работу Мажилис

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2023, 11:25
Законопроект по вопросам выплаты детям из Нацфонда принял в работу Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января 2024 года проекта Главы государства «Национальный фонд – детям». 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда накапливается на специальных накопительных счетах детей. Основная цель законопроекта - поддержка молодого поколения в рамках возможности улучшения жилищных условий или получения образования за счет сбережений при достижении гражданами Республики Казахстан совершеннолетия. Комитет по финансам и бюджету Мажилиса готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение», - сказал депутат Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, по его словам, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

«Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе. Таким образом, будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов», - добавил спикер.


Мажилис   Дети   Нацфонд  
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