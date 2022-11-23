Законопроект по вопросам реализации поручений Главы государства одобрил Мажилис

23 Ноября 2022, 14:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По законопроекту поступило 540 поправок, они все были рассмотрены на заседаниях рабочей группы, сравнительная таблица состоит из 372 позиций. Все комитеты дали положительные заключения», - сообщил депутат Галым Амреев во время заседания Мажилиса Парламента РК.

Поправки касаются таких вопросов, как строительство и ремонт инженерных сетей, автодорог районов, городов республиканского значения и столицы, как оказание социальной помощи, социальное обеспечение населения, организация и обеспечение дошкольного воспитания и обучения детей.

Также это поправки по таким направлениям, как сохранение акцизов на оптовую реализацию производителями бензина и дизельного топлива в местных бюджетах, включение обязательного этапа сбора альтернативных предложений по инициируемому проекту ГЧП на основе механизма прямых переговоров.

По словам Галыма Амреева, в целях исполнения актуальных поручений Главы государства по социально-экономическому развитию страны, депутаты инициировали такие дополнительные поправки, как совершенствование законодательства по специальным экономическим и индустриальным зонам, защите счетов, открытых в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулированию отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей.

Вместе с тем, поправки касаются вневедомственной экспертизы проектов, технико-экономического обоснования проектно-сметной документации для строительства, отчислений в общественный фонд «Қазақстан халқына», реализации функций национальных компаний в области привлечения инвестиций, внедрения нового механизма закупа газа у недропользователей, наделения Правительства компетенциями по утверждению предельных цен на производимые, ввозимые или реализуемые в РК социально значимые продовольственные товары.