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Законопроект по вопросам использования пастбищ обсуждают сенаторы

29 Декабря 2021 21:06
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Законопроект по вопросам использования пастбищ обсуждают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу с руководством Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Ключевым вопросом повестки дня стал ход разработки проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ». Этот законопроект, инициированный депутатами Сената Парламента страны, направлен на совершенствование законодательства в сфере управления и использования пастбищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

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В ходе многочисленных поездок сенаторов по регионам и встреч с населением неоднократно поднимались проблемы отсутствия в ряде населенных пунктов доступа сельчан к пастбищам, вопросы деградации имеющихся земель и предельной концентрации поголовья животных на используемой территории. Инициированные сенаторами изменения – направлены в том числе на урегулирование этих вопросов.

Проблему признают и в Министерстве сельского хозяйства страны. По статистике ведомства для выпаса 6,2 млн. условных голов сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, требуется 50 млн га пастбищ, то есть расчётная нехватка пастбищ составляет 29 млн га.

Участники встречи также обсудили перспективы применения опыта стран Средней Азии по вопросам управления и использования пастбищ. К примеру, законопроектом предусматривается пересмотр институциональных основ управления пастбищами, в частности, передача компетенции по решению вопросов использования пастбищ от местных исполнительных органов районов в органы местного самоуправления сёл, сельских округов и городов районного значения.


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#Сенат   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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