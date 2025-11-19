Законопроект по охране труда и защите прав работников рассмотрят в Мажилисе

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам охраны труда и защиты прав работников», инициированного парламентариями.

На рассмотрение также выносится проект ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования.

Во втором чтении будут рассмотрены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан, поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства.

Законопроект, разработан на основе Посланий Главы государства с целью укрепить прозрачный конкурентный порядок в сфере недропользования.

Предусматривается законодательное закрепление Единого портала недропользования в качестве базы данных и инструмента цифровизации. Так, документ ставит под запрет возможности «кулуарных решений» доступа к недрам.

Также на заседании будет рассмотрен проект изменений и дополнений по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами Парламента РК в рамках реализации поручения Главы государства по упорядочиванию археологической деятельности.

Документ направлен на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии. Основные положения предусматривают изменение системы лицензирования археологических работ, а также систематизацию данных о памятниках и объектах археологии.

Также с целью аккумулирования всех сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, в законопроекте закреплены нормы по созданию «Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам».

Кроме того, законопроектом предлагается определить компетенции «Национальной археологической службы», координируемой Институтом археологии имени А. Х. Маргулана. Служба будет обеспечивать научно-консультационную и аналитическую поддержку археологических проектов.

Профильные комитеты ожидают поступления в работу новых законопроектов – о внесении изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства, а также о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и Ирана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы и капитал.