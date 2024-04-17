Законопроект «О масс-медиа» во втором чтении принял Мажилис РК

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении Законопроект «О масс-медиа» и сопутствующие документы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Также законопроектом предусмотрено повышение статуса журналистов, укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

исключение понятий «пресс-карта»; «массовая информация»; «религиозная телепрограмма»; «Национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов»; «свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала»;

внесение понятий «особый статус журналиста» и «упрощенный порядок аккредитации»; уточнение понятий «аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)» и «мониторинг масс-медиа», а также закрепление компетенции по осуществлению мониторинга масс-медиа;

объединение сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издание», которые будут являться одним из видов СМИ;

уточнение основных задач деятельности масс-медиа;

дополнение компетенции Правительства Республики Казахстан по разработке основных направлений государственной информационной политики и организации их реализации;

наделение дополнительной компетенцией местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы) по обеспечению и контролю трансляции продукции государственных теле-, радиоканалов в общественном транспорте;

установление правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста (представителя средств массовой информации);

увеличение требования по распространению теле-, радиопрограмм на государственном языке и объему отечественного контента с 2025 года — 55 процентов, с 2027 года — на 60 процентов от общего объема теле-, радиопрограмм;

сокращение срока исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, с трех лет до одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ;

определение в качестве основной функции общественно-профессиональных советов по вопросам саморегулирования деятельности СМИ разработки Этического кодекса журналистов;

закрепление требования по обязательному рассмотрению и реагированию государственными органами на рекомендации общественно-профессиональных советов;

сокращение ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов с двадцати до десяти процентов;

введение нормы об особенностях регулирования отношений по размещению, распространению информации на онлайн-платформах, регулируемых Законом Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

Кроме того, уточнены отдельные нормы и внесены редакционные поправки, улучшающие содержание законопроекта. Законопроектом предусмотрено признание утратившими силу законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании».