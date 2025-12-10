Законопроект об охранной деятельности рассмотрит Мажилис

Депутаты рассмотрят в первом чтении законодательные поправки в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности.

Во втором чтении будет рассмотрен проект изменений и дополнений по вопросам охранной деятельности, инициированный депутатами Мажилиса.

законопроект будет способствовать повышению качества предоставления охранных услуг и дальнейшему развитию охранной деятельности как вида предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагаются два основных блока поправок:

Первый блок поправок — совершенствование форм и порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности:

1.⁠ ⁠Госконтроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями только в форме проверки.

Сам порядок проведения проверки в отношении указанных категорий субъектов вынесен в отдельную новую статью.

2.⁠ ⁠Профилактический контроль без посещения субъекта контроля будет применяться только в отношении организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.

Второй блок — усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.

Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия — юридические лица, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.

На рассмотрение также выносится законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.