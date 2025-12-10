РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:30, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Законопроект об охранной деятельности рассмотрит Мажилис

    10 декабря в 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    Депутаты рассмотрят в первом чтении законодательные поправки в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности.

    Во втором чтении будет рассмотрен проект изменений и дополнений по вопросам охранной деятельности, инициированный депутатами Мажилиса.
    законопроект будет способствовать повышению качества предоставления охранных услуг и дальнейшему развитию охранной деятельности как вида предпринимательской деятельности.

    Законопроектом предлагаются два основных блока поправок:

    Первый блок поправок — совершенствование форм и порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности:

    1.⁠ ⁠Госконтроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями только в форме проверки.

    Сам порядок проведения проверки в отношении указанных категорий субъектов вынесен в отдельную новую статью.

    2.⁠ ⁠Профилактический контроль без посещения субъекта контроля будет применяться только в отношении организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.

    Второй блок — усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.

    Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия — юридические лица, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.

    На рассмотрение также выносится законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Заседание Мажилиса Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают