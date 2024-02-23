Законопроект об иноагентах принят парламентом Кыргызстана во втором чтении

В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша депутатами рассмотрен и принят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Проект закона поддержало 64 нардепа, против выступили 5 парламентариев.

Законопроект разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и финансируемых из иностранных источников - иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников.

Поправками вводятся понятия «иностранная некоммерческая организация», «структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций», «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя».

По словам основного инициатора документа депутата Надиры Нарматовой, было поддержано предложение заместителя Торага ЖК КР Нурланбека Азыгалиева об исключении из законопроекта уголовной ответственности за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Напомним, 17 января государственный секретарь США Энтони Блинкен направил письмо Президенту КР Садыру Жапарову, в котором выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях», рассматриваемого в Жогорку Кенеше Кыргызстана.

В ответ Садыр Жапаров подчеркнул, что стремление к справедливости и свободе является генетическим кодом кыргызского народа и указал на признаки вмешательства в письме Блинкена во внутренние дела государства.