Законопроект о запрете продажи земель иностранцам был одобрен депутатами всех фракций Мажилиса – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект, предусматривающий запрет на продажу и аренду земель сельхоз назначения иностранным гражданам, по итогам обсуждений был одобрен депутатами всех фракций Мажилиса в первом чтении. Об этом написал на своей странице в сети Facebook помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Президентский законопроект, предусматривающий запрет на продажу и аренду земель сельхоз назначения иностранным гражданам, лицам без гражданства и юридическим лицам, имеющим в своей доле иностранное участие, прошёл первое чтение в Мажилисе.

Данный законопроект был внесен в Мажилис 12 марта 2021 года Президентом Касым-Жомартом Токаевым в порядке своей законодательной инициативы.

После этого в Мажилисе была создана специальная рабочая группа. Было проведено 3 заседания рабочей группы (18, 29 марта и 5 апреля), а также расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам (30 марта). На этих дискуссиях документ был полностью поддержан всеми участниками обсуждений и вынесен на пленарное заседание Мажилиса.

В результате сегодня состоялось первое чтение данного документа. Основные положения законопроекта были представлены министром сельского хозяйства Сапарханом Омаровым. По итогам обсуждений депутаты всех фракций Мажилиса одобрили законопроект в первом чтении», - написал Ерлан Карин.



