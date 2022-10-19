Законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект республиканского бюджета позволит в полной мере выполнить все социальные обязательства государства. А также соответствует целям развития страны. В нем учтена сложная геополитическая ситуация. Он соответствует целям развития страны», - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании Палаты.

По его словам, особое внимание уделяется исполнению поручений Президента.

«На новые социальные инициативы Главы государства на три года выделяется около одного триллиона тенге. Наряду с ними максимально учтены проблемные вопросы избирателей. Теперь общая задача депутатов и Правительства – это эффективное освоение выделенных средств. Думаю, что Правительство будет работать эффективно и результативно совместно с депутатским корпусом», - добавил Е. Кошанов.

Законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом, на основе прогноза социально-экономического развития, бюджетных параметров Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы и поручений Президента.

Прогноз макроэкономических показателей страны на 2023 – 2027 годы сформирован с учетом отчетных данных по ВВП за 2021 год и уточненной оценки 2022 года, прогнозов международных организаций по росту мировой экономики и тенденций изменения мировых цен на товарных рынках.

За основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы взят базовый сценарий. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,0 - 4,1 % в 2023 – 2025 годах. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге в 2023 году до 146,5 трлн тенге в 2025 году.

ВВП на душу населения составит 13,2 тыс. долларов США в 2023 году с увеличением до 15,6 тыс. долларов США в 2025 году.

По оценке при сохранении текущей динамики среднегодовая цена на нефть в 2022 году превысит 100 долларов США за баррель. На среднесрочный период в прогнозе заложена более консервативная цена в 85 долларов США за баррель.

Национальным Банком целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 7,5 - 9,5 % в 2023 году, 4 - 5 % – в 2024 году с последующим снижением до 3 - 4 % в 2025 году.