26 Июля 2022 16:32

Законопроект о противодействии торговле людьми разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект о противодействии торговле людьми планируют разработать в апреле 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил в ходе круглого стола на площадке СЦК исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов, ведомство имеет определенный опыт в профилактике выявления и расследования преступлений в сфере торговли людьми. Этому, по словам спикера, способствовала диалоговая площадка между государственными и гражданским сектором, действующая в виде межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми. Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов республиканского значения.

«Каждые три года принимаются правительственные планы, охватывающие комплекс мероприятий профилактического и практического характера. В настоящее время исполняется план на 2021-2023 годы. В реализации участвуют государственные и местные исполнительные органы, международные и неправительственные организации. Для защиты прав и интересов потерпевших, и оказания им помощи в стране действуют более 20 неправительственных организаций», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Одним из основных направлений на сегодня является разработка законопроекта о противодействии торговле людьми в Республике Казахстан.

«На сегодня многие положения ратифицированы в международной конвенции сферы прав человека и борьбы с торговлей людьми, имплементированы национальные законодательства. Вместе с тем, отдельный закон в стране не принят. Законопроект разрабатывается во исполнение указа Президента РК о дальнейших мерах в области прав человека. Сроки разработки концепции (законопроекта - прим. авт.) определены в сентябре 2022 года, а проект закона - в апреле 2023 года», - проинформировал К. Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане регистрируют около 100 досудебных расследований дел о торговле людьми.