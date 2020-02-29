Законопроект о мирных собраниях соответствует международным стандартам - Сейтжан Койбаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закон о мирных собраниях определяет правовое отношение между государством и обществом. Такое мнение выразил генерал-майор КНБ, член Ассамблеи народа Казахстана Сейтжан Койбаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня прошло очередное обсуждение законопроекта о проведении мирных собраний и митингов. Я считаю, что законопроект доработали с учетом мнений. С момента 1995 года уже прошло 25 лет. Сегодня и жизнь другая, и требования другие. Закон претерпел хорошие изменения и соответствует многим международным стандартам. Мы хотим войти в число 30 развитых стран, поэтому, мы должны соответствовать всем международным нормам в данном отношении. Это очень важный и нужный закон, который определяет правовое отношение между государством и обществом. Сейчас обсуждают специалисты, юристы, далее будет рассматривать Парламент», - сказал Сейтжан Койбаков корреспонденту агентства «Казинформ»в рамках обсуждения законопроекта.

По его словам, один из главных вопросов законопроекта заключается в безопасности граждан, которые могут пострадать в результате несанкционированных митингов.

Напомним, сегодня в столице состоялось обсуждение законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК» с участием министра информации и общественного развития и общественности.