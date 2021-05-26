Законопроект о дистанционной работе одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан и был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 19 мая 2021 года.

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок. В частности, понятия дистанционная и комбинированная дистанционная работа приведены в соответствие с Гражданским кодексом в части уточнения места нахождения работодателя. Депутатами поддержаны и уточнены нормы, согласно которым работодатель обеспечивает дистанционного работника всеми необходимыми для выполнения трудовых обязанностей оборудованием, интернетом, а также объектами информатизации, к которым относятся компьютеры, ноутбуки, принтеры, средства связи», - пояснил мажилисмен Юрий Жулин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Кроме того, как отметил депутат, внесена поправка, направленная на недопущение дискриминации в оплате труда в отношении работников, находящихся на дистанционной работе.

Закреплена норма, согласно которой работодатель не вправе требовать от дистанционного работника находиться в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

«С учетом специфики дистанционной работы законопроектом предусмотрены электронные форматы взаимодействия работодателя и работника. Так, закреплена возможность при подготовке уведомлений, объяснительных использовать электронный документ, удостоверенный электронной цифровой подписью, а также иные электронные форматы при условии обеспечения авторизации и идентификации работника или работодателя. Законопроектом установлен порядок избрания и наделения полномочиями выборных представителей работников, в том числе с учетом возможности использования дистанционного голосования», - добавил Юрий Жулин.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента на законопроект даны положительные заключения.



