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    14:40, 26 Май 2021 | GMT +6

    Законопроект о дистанционной работе одобрили в Мажилисе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан и был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 19 мая 2021 года.

    «В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок. В частности, понятия дистанционная и комбинированная дистанционная работа приведены в соответствие с Гражданским кодексом в части уточнения места нахождения работодателя. Депутатами поддержаны и уточнены нормы, согласно которым работодатель обеспечивает дистанционного работника всеми необходимыми для выполнения трудовых обязанностей оборудованием, интернетом, а также объектами информатизации, к которым относятся компьютеры, ноутбуки, принтеры, средства связи», - пояснил мажилисмен Юрий Жулин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, как отметил депутат, внесена поправка, направленная на недопущение дискриминации в оплате труда в отношении работников, находящихся на дистанционной работе.

    Закреплена норма, согласно которой работодатель не вправе требовать от дистанционного работника находиться в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

    «С учетом специфики дистанционной работы законопроектом предусмотрены электронные форматы взаимодействия работодателя и работника. Так, закреплена возможность при подготовке уведомлений, объяснительных использовать электронный документ, удостоверенный электронной цифровой подписью, а также иные электронные форматы при условии обеспечения авторизации и идентификации работника или работодателя. Законопроектом установлен порядок избрания и наделения полномочиями выборных представителей работников, в том числе с учетом возможности использования дистанционного голосования», - добавил Юрий Жулин.

    Всеми комитетами Мажилиса Парламента на законопроект даны положительные заключения.



    Теги:
    Закон и право Парламент Главная Общество для mail.ru Мажилис
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