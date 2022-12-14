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Законодательные поправки по инициативе «Нацфонд - детям» внесут в 2023 году

14 Декабря 2022, 09:51
Законодательные поправки по инициативе «Нацфонд - детям» внесут в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков озвучил планы по реализации инициативы «Нацфонд - детям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатываются подходы по запуску с 2024 года инициативы «Нацфонд - детям». Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства», - напомнил Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, оператором счетов будет АО «ЕНПФ.

«Накопленные средства будут доступны для использования только по достижению совершеннолетия. В следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы», - добавил вице-министр.

Ранее Тимур Жаксылыков поделился планами по совершенствованию процесса привлечения инвесторов.

«Для снижения расходов инвесторов и ускорения принятия инвестиционных решений проводится работа по предоставлению готовых производственных площадок по типу «ready-built factory», - сообщил он.


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