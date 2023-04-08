Законодательные изменения: получить земельные участки станет проще

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства 5 апреля 2023 года подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». Принятый Закон разработан Министерством сельского хозяйства в целях оперативного и прозрачного предоставления земельных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Законом предусмотрено упрощение процедуры предоставления земельных участков в электронном формате в пределах городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, что позволит изменить действующие сроки предоставления прав на земельные участки до 30 рабочих дней. В частности, в указанных городах исключается институт земельной комиссии, а также сокращается ряд документов (протокольное решение земельной комиссии, землеустроительный проект). Ввиду отсутствия технических возможностей для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления земельных участков, регламентированный земельным законодательством до полной оцифровки земель сельскохозяйственного назначения», - пояснили в Минсельхозе.

Законом внедряется онлайн-мониторинг за ходом согласования документов в государственных органах и иных организациях, а также вводится композитная услуга по регистрации правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок.

Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах (Региональные геоинформационные системы) местных исполнительных органов посредством выбора земельного участка на «Публичной кадастровой карте» информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости, разработанной Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Публичная кадастровая карта будет отображать сведения земельного, правового и градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений государственных органов.

В связи с необходимостью принятия нормативных правовых актов в реализацию Закона предусмотрено отлагательное введение Закона с 1 июля 2023 года.