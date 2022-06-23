23 Июня 2022 14:18

Законодательно урегулировать возврат государству неиспользуемых охотничьих угодий предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Животноводы считают, что слишком много земель передано охотничьим хозяйствам, а фермерам не хватает пастбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев поднял в своем депутатском запросе проблемные вопросы жителей Алматинской и Жетысуской области.

По информации сенатора, на территории данных регионов имеется 132 охотничьих угодья, их общая площадь составляет 5 млн гектаров. В регионе наблюдается острый дефицит пастбищных угодий, когда животноводам просто негде пасти свой скот.

«В соответствии с действующим законодательством охотничьи угодья предоставляются хозяйствам на праве временного землепользования сроком до 49 лет. Нередко использование земли в охотничьих целях, кроме выращивания зверей для охоты, носит в основном сезонный характер. Возврат государству за неиспользование таких земель невозможен из-за того, что этот вопрос не урегулирован соответствующим законодательством», - сказал сенатор Жанболат Жоргенбаев на пленарном заседании палаты.

Кроме того, депутат отметил, что некоторые охотничьи хозяйства используются только в интересах отдельных лиц или небольшими группами людей, а потому в масштабах общества, такие охотничьи прогулки не имеют большого социального и экономического значения, особенно на фоне острого дефицита пастбищ для выгула скота.

Жанболат Жоргенбаев предложил провести инвентаризацию неосвоенных или неиспользуемых земель, учитывать потребности выпаса скота или сенокоса местного населения при утверждении земель для охоты, а также обязать охотничьи хозяйства очищать водные источники, находящиеся в их землепользовании, а также защищать территорию от пожара.