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Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства

1 Сентября 2020 12:20
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Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми.

«Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и отбора кадров», - подчеркнул он.

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#Президент Казахстана   #МВД РК   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Серик Сабеков

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