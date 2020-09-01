Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми.

«Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и отбора кадров», - подчеркнул он.