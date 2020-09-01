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Законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции поручил Глава государства
1 Сентября 2020 12:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми.
«Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и отбора кадров», - подчеркнул он.
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