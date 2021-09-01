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Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан - сенатор

1 Сентября 2021 18:05
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Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан - сенатор

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости Республики Казахстан Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил четкие цели дальнейшего экономического развития Казахстана в постпандемический период. По мнению депутата Сената Парламента РК Ольги Булавкиной, необходимо обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя государством. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан, обеспечить поддержку населения и предпринимателей в сложное время, обусловленное пандемией. И в этом важным инструментом является пролонгация Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», Программы льготного кредитования «Экономика простых вещей», - подчеркнула сенатор. - Важнейшим критерием оценки деятельности власти является эффективность использования финансовых средств, предоставляемых налогоплательщиками на социально значимые цели. Зачастую нецелевое использование бюджета и средств национального фонда приводит к коррупционным правонарушениям. В связи с этим Парламенту до конца года необходимо разработать законопроект об управлении государственными финансами».

Как отмечает О. Булавкина, высокий уровень инфляции, необоснованный рост цен ограничивают потенциал развития и конкурентоспособности казахстанских предприятий, приводит к уязвимости национальной экономики. В связи с этим, Президентом поручено возвращение инфляции в коридор 4-6%.

«Проблемы субсидирования агропромышленного комплекса приводят к коррупционной рискам в сфере сельского хозяйства. Недоступность субсидий, необеспеченность финансовыми средствами в полном объеме, вымогательство, нестабильность в работе информационных систем приводит к нарушению законодательства. Парламент, совместно с заинтересованными государственными органами, в кратчайшие сроки разработает законопроект об укреплении законодательной основы политики субсидирования.

Стимулирование бизнеса, повышение заработной платы, разработка единой жилищной программы, решение экологических вопросов - все эти меры будут направлены на достижение стратегических целей, направленных на повышение благосостояния нашего народа», - заключила она.




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#Сенат   #Другие государственные органы   #Послание Президента-2021  
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