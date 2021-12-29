Законность выплат сельхозсубсидий проверили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Три уголовных дела о субсидиях в сельском хозяйстве расследуется в Павлодарской области. Об этом стало известно в ходе рабочего визита в регион заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрия Малахова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручениями Главы государства и руководства Агентства (Агентства РК по противодействию коррупции - Казинформ) силами департамента проведена проверка законности выплат субсидий в сфере сельского хозяйства. По её результатам установлено, что наибольшая часть нарушений приходится на долю инвестиционного субсидирования, - сообщили в департаменте Агентства по борьбе с коррупцией по Павлодарской области со ссылкой на руководителя регионального антикора Ернара Баянгазина. - В настоящее время антикором области расследуется три уголовных дела в данной сфере».

Е. Баянгазин заявил об этом на межведомственном совещании по выявлению и расследованию уголовных дел в сфере субсидирования сельского хозяйства. Встречу провёл заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрий Малахов, который посетил Павлодарскую область. В совещании приняли участие прокурор области Кайрат Абдиханов, руководитель департамента экономических расследований по области Арман Жунусов.

На совещании было сказано, что за последние пять лет на государственную поддержку, а именно субсидирование агропромышленного комплекса региона из бюджетов разных уровней выделено 96,33 миллиарда тенге: в 2017 году 14,96 миллиарда, в 2018 году – 11,08 миллиарда, в 2019 году – 20,73 миллиарда, в 2020 году – 26,76 миллиарда, в 2021 году – 28,4 миллиарда тенге. Основная доля субсидий приходится на инвестиционное субсидирование. Далее по объёму выделенных госсредств следуют животноводство, ставка вознаграждений, пестициды, удобрения и другие субсидируемые виды расходов аграриев.

По результатам совещания Д. Малахов дал ряд конкретных поручений, связанных с обеспечением качества проводимых расследований, а также недопущением необоснованного вовлечения сельхозтоваропроизводителей в орбиту уголовного преследования. Прокурор области К. Абдиханов также акцентировал внимание участников мероприятия на необходимости строгого соблюдения законности при расследовании уголовных дел. Вместе с тем Д. Малахов провёл совещание с оперативно-следственным составом антикоррупционной службы по Павлодарской области об итогах работы за 11 месяцев 2021 года.