Законность сноса старого аэропорта в Алматы требуют проверить депутаты

21 Декабря 2022, 12:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Константин Авершин поднял вопросы изменения архитектурного облика Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс «переформатирования» городского пространства Алматы продолжается. Большое возмущение общественности вызывает проводимая реконструкция алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding. Речь идет о старом здании аэропорта 1936-го года постройки, признанного памятником архитектуры. Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью», - сказал Константин Авершин в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Изначально, напомнил спикер, новый владелец взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, предложил план переноса здания.

«Но, видимо, пошел по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр. Еще раз повторю, то, что делает TAV Airports Holding – не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет Джоконды, предложив вместо нее распечатанную на принтере фотокопию. Иностранного инвестора всегда интересует только прибыль и ему безразлично наше историческое наследие. В этом вопросе мы сами, государство прежде всего, как уполномоченный институт, должны стоять на страже национальных интересов, как экономических, социальных, так и культурно-исторических. Партия «AMANAT», осознавая свою ответственность перед избирателями, не может оставаться в стороне от уничтожения нашего общего наследия», - отметил депутат.

К сожалению, по его словам, на сегодняшний день можно констатировать – памятник архитектуры города Алматы 1936-го года постройки утерян навсегда.

«И это, на мой взгляд, если не преступление, то как минимум попустительский подход к своим обязательствам, что в любом случае требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов», - добавил К. Авершин.

Депутат потребовал проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта, проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры и принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение закона РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

Фото:kazpravda.kz