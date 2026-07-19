Законно ли повышать цену товара при покупке в кредит

Многие казахстанцы сталкиваются с ситуацией, когда при оформлении товара в кредит его стоимость оказывается выше, чем указано на ценнике. Насколько законно такое повышение цены, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Жительница Усть-Каменогорска Айгерим Сапанова рассказала, что планировала купить шторы в одном из магазинов. Однако продавец предупредил: при оформлении покупки в кредит стоимость товара увеличится на 10%.

— Насколько это законно? И дело не только в этом магазине — подобное условие встречается во многих торговых точках. Почему покупатель должен компенсировать предпринимателю проценты, которые он выплачивает банку? Из-за этого товары, которые и так стоят недешево, становятся еще менее доступными, — говорит она.

За разъяснением корреспондент Kazinform обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.

Коллаж: Kazinform / ИИ

В ведомстве пояснили, что продавец обязан реализовать товар по цене, указанной на ценнике.

— Согласно Закону «О защите прав потребителей», изменение стоимости товара в момент оплаты не допускается. Если на кассе цена оказывается выше, чем указано на ценнике, предприниматель может быть привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 193 Кодекса об административных правонарушениях РК. Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен штраф в размере 6 МРП (25 950 тенге), среднего — 10 МРП (43 250 тенге), крупного — 30 МРП (129 750 тенге), — сообщили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что если в ходе проверки подтвердится факт завышения стоимости товара, потребителю должны вернуть переплаченную сумму. Кроме того, покупатель имеет право обратиться с жалобой через портал e-Otinish.

Ранее сообщалось, в каких случаях казахстанцы могут вернуть товар в магазин.

