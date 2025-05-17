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    04:49, 17 Май 2025 | GMT +5

    Закон об ускоренных закупках для армии планируют принять в Германии

    Германия готова поддержать инициативу США о повышении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Об этом заявил глава МИД Йоханн Вадефуль на встрече министров альянса в Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

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    Фото: Kazinform

    Предполагается, что 3,5% ВВП пойдет на традиционные оборонные расходы, а еще 1,5% — на модернизацию военной инфраструктуры.

    По расчетам канцлера Фридриха Мерца, для Германии это означает ежегодные военные расходы в 225 миллиардов евро — при текущем уровне ВВП это почти половина всего федерального бюджета.

    Однако, как отмечается в коалиционном соглашении, «одних денег недостаточно»: из-за бюрократии в Бундесвере крупные закупки и реформы реализовать сложно. В связи с этим правительство хочет уже в ближайшие месяцы принять закон об «ускорении планирования и закупок» для армии.

    — Если политики создадут необходимые условия, промышленность сможет поставить все необходимое, — подчеркнул глава Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с BILD.

    Тем не менее, проблемы глубже: в Германии не хватает казарм, оружия и инструкторов, признает бывший уполномоченный по делам Бундесвера Ханс-Петер Бартельс.

    — Конечно, после стольких лет сокращения численности войск ощущается нехватка всего, — сказал он в разговоре с BILD.

    Ранее в своей речи в Бундестаге канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе.

    Теги:
    Армия Мировые новости Германия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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