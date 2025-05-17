Закон об ускоренных закупках для армии планируют принять в Германии

Предполагается, что 3,5% ВВП пойдет на традиционные оборонные расходы, а еще 1,5% — на модернизацию военной инфраструктуры.

По расчетам канцлера Фридриха Мерца, для Германии это означает ежегодные военные расходы в 225 миллиардов евро — при текущем уровне ВВП это почти половина всего федерального бюджета.

Однако, как отмечается в коалиционном соглашении, «одних денег недостаточно»: из-за бюрократии в Бундесвере крупные закупки и реформы реализовать сложно. В связи с этим правительство хочет уже в ближайшие месяцы принять закон об «ускорении планирования и закупок» для армии.

— Если политики создадут необходимые условия, промышленность сможет поставить все необходимое, — подчеркнул глава Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с BILD.

Тем не менее, проблемы глубже: в Германии не хватает казарм, оружия и инструкторов, признает бывший уполномоченный по делам Бундесвера Ханс-Петер Бартельс.

— Конечно, после стольких лет сокращения численности войск ощущается нехватка всего, — сказал он в разговоре с BILD.

Ранее в своей речи в Бундестаге канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе.