Закон об образовании могут дополнить нормами по ИИ — Екатерина Смышляева

В закон об образовании в перспективе могут внести нормы, связанные с применением искусственного интеллекта. Об этом заявила эксперт в сфере регулирования ИИ Екатерина Смышляева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У нас есть базовый закон об искусственном интеллекте, есть указ Президента о формате применения искусственного интеллекта в системе образования, и нам сейчас необходимо задуматься о том, что определенную трансформацию должен претерпеть и закон об образовании в этом вопросе, — сказала Екатерина Смышляева в кулуарах Августовской конференции в Астане.

По ее словам, на сегодняшний день в законе об образовании практически нет норм, связанных с данными, накоплением образовательной базы, искусственным интеллектом и технологиями, которые применяются в сфере образования.

— Поэтому я думаю, что в перспективе в законе об образовании появятся вопросы, связанные с качеством образовательных данных, с управлением образовательными данными и, в частности, именно в контексте применения искусственного интеллекта, — отметила эксперт.

Ранее она также высказалась о том, как можно будет сочетать использование ИИ в школах с запретом на использование смартфонов.