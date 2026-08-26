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    Закон об образовании могут дополнить нормами по ИИ — Екатерина Смышляева

    В закон об образовании в перспективе могут внести нормы, связанные с применением искусственного интеллекта. Об этом заявила эксперт в сфере регулирования ИИ Екатерина Смышляева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Екатерина Смышляева
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — У нас есть базовый закон об искусственном интеллекте, есть указ Президента о формате применения искусственного интеллекта в системе образования, и нам сейчас необходимо задуматься о том, что определенную трансформацию должен претерпеть и закон об образовании в этом вопросе, — сказала Екатерина Смышляева в кулуарах Августовской конференции в Астане. 

    По ее словам, на сегодняшний день в законе об образовании практически нет норм, связанных с данными, накоплением образовательной базы, искусственным интеллектом и технологиями, которые применяются в сфере образования.

    — Поэтому я думаю, что в перспективе в законе об образовании появятся вопросы, связанные с качеством образовательных данных, с управлением образовательными данными и, в частности, именно в контексте применения искусственного интеллекта, — отметила эксперт.

    Ранее она также высказалась о том, как можно будет сочетать использование ИИ в школах с запретом на использование смартфонов.

    Закон и право Образование Екатерина Смышляева Искусственный интеллект ИИ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор