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    Как совместить ИИ в школах и запрет смартфонов — мнение эксперта

    Искусственный интеллект поэтапно внедряют в систему образования Казахстана, однако одновременно в школах вводятся ограничения на использование смартфонов во время учебного процесса, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: magnific.com

    Как совместить цифровое обучение с необходимостью ограничивать экранное время детей, рассказала эксперт в сфере регулирования искусственного интеллекта Екатерина Смышляева на полях республиканской августовской конференции учителей в Астане.

    По ее словам, сам факт использования гаджетов или технологий искусственного интеллекта не является главным риском для детей. Важнее контролировать продолжительность времени, которое ребенок проводит в цифровой среде.

    — Вопрос не в том, использует или не использует ребенок гаджет, вопрос в количестве экранного времени, в количестве проведенного времени именно в этой цифровой реальности, — отметила Екатерина Смышляева.

    Она подчеркнула, что чрезмерное пребывание в интернете и постоянное использование гаджетов может иметь негативные последствия как для поведения, так и для физического состояния детей. В этой связи эксперт считает оправданными ограничения на использование личных смартфонов в школах. При этом, по ее словам, такие меры не должны препятствовать обучению детей современным цифровым технологиям.

    — Если это целевое образовательное использование, значит, в системе образования должно быть достаточно техники, которая позволила бы ребенку обучаться тем или иным технологиям. Там контент регулируется, там педагог, ментор и так далее управляют этим процессом, — сказала она.

    По мнению Екатерины Смышляевой, личный смартфон не всегда используется школьником именно для образовательных целей и может отвлекать от учебы.

    — Мы не всегда гарантируем, что ребенок использует личный телефон в школе в целях образования. Как правило, это отвлечение на совершенно фоновые вещи — социальные сети, чаты и прочее, — пояснила эксперт.

    При этом она призвала родителей уделять внимание тому, сколько времени дети проводят с гаджетами дома, и использовать инструменты родительского контроля.

    — Сегодня к использованию ребенком в неограниченном количестве гаджетов нужно относиться осторожно, нужно все-таки использовать систему родительского контроля. Нужно смотреть, что ребенок делает в цифровой среде, — сказала она.

    Эксперт подчеркнула, что ограничения на использование смартфонов в школе не означают ограничения доступа детей к современным технологиям.

    Ранее эксперт в сфере образовательной политики Жазира Асанова сообщала, что в новом учебном году казахстанских школьников могут ждать новые ограничения на использование смартфонов.

    Позже сообщалось, что школы Казахстана самостоятельно установят правила хранения телефонов во время уроков.

    Казахстан Мнение Образование ИИ Цифровизация школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор