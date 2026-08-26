Как совместить ИИ в школах и запрет смартфонов — мнение эксперта

Искусственный интеллект поэтапно внедряют в систему образования Казахстана, однако одновременно в школах вводятся ограничения на использование смартфонов во время учебного процесса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как совместить цифровое обучение с необходимостью ограничивать экранное время детей, рассказала эксперт в сфере регулирования искусственного интеллекта Екатерина Смышляева на полях республиканской августовской конференции учителей в Астане.

По ее словам, сам факт использования гаджетов или технологий искусственного интеллекта не является главным риском для детей. Важнее контролировать продолжительность времени, которое ребенок проводит в цифровой среде.

— Вопрос не в том, использует или не использует ребенок гаджет, вопрос в количестве экранного времени, в количестве проведенного времени именно в этой цифровой реальности, — отметила Екатерина Смышляева.

Она подчеркнула, что чрезмерное пребывание в интернете и постоянное использование гаджетов может иметь негативные последствия как для поведения, так и для физического состояния детей. В этой связи эксперт считает оправданными ограничения на использование личных смартфонов в школах. При этом, по ее словам, такие меры не должны препятствовать обучению детей современным цифровым технологиям.

— Если это целевое образовательное использование, значит, в системе образования должно быть достаточно техники, которая позволила бы ребенку обучаться тем или иным технологиям. Там контент регулируется, там педагог, ментор и так далее управляют этим процессом, — сказала она.

По мнению Екатерины Смышляевой, личный смартфон не всегда используется школьником именно для образовательных целей и может отвлекать от учебы.

— Мы не всегда гарантируем, что ребенок использует личный телефон в школе в целях образования. Как правило, это отвлечение на совершенно фоновые вещи — социальные сети, чаты и прочее, — пояснила эксперт.

При этом она призвала родителей уделять внимание тому, сколько времени дети проводят с гаджетами дома, и использовать инструменты родительского контроля.

— Сегодня к использованию ребенком в неограниченном количестве гаджетов нужно относиться осторожно, нужно все-таки использовать систему родительского контроля. Нужно смотреть, что ребенок делает в цифровой среде, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что ограничения на использование смартфонов в школе не означают ограничения доступа детей к современным технологиям.

Ранее эксперт в сфере образовательной политики Жазира Асанова сообщала, что в новом учебном году казахстанских школьников могут ждать новые ограничения на использование смартфонов.

Позже сообщалось, что школы Казахстана самостоятельно установят правила хранения телефонов во время уроков.