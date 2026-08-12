Смартфоны в школах: какие правила ждут казахстанских учеников — эксперт

В новом учебном году школьников в Казахстане могут ждать новые ограничения на использование смартфонов. Какие правила могут ввести для учеников разных классов, корреспонденту Kazinform рассказала эксперт в сфере образовательной политики Жазира Асанова.

По ее словам, сейчас Министерство просвещения готовит единый регламент использования мобильных телефонов в школах. Документ, как отметила эксперт, проходит финальное согласование.

— В Казахстане ограничение на использование телефонов во время уроков уже было предусмотрено ранее, но правила каждая организация образования устанавливала самостоятельно через внутренний распорядок, — отметила Жазира Асанова.

Фото: из личного архива Ж. Асановой

Согласно обсуждаемым правилам, для учеников 1–7 классов предполагается сдача смартфонов перед уроками. Для учащихся 8–11 классов подход будет более мягким — использовать смартфоны разрешат строго в учебных целях, например, для работы с цифровыми ресурсами.

Кроме того, отдельно обсуждаются ограничения доступа к социальным сетям для детей до 16 лет, рекомендации по экранному времени, а также специальные условия для детей с особыми образовательными потребностями и медицинскими показаниями.

— При этом телефон не изымается у ребенка полностью — вне уроков он должен оставаться средством связи. За нарушение правил рассматриваются меры ответственности для родителей — от предупреждения до штрафа, — подчеркнула эксперт.

По словам Жазиры Асановой, необходимость таких мер связана не только с дисциплиной. Вопрос использования смартфонов и социальных сетей сегодня обсуждается во многих образовательных системах мира. Среди причин ограничений специалисты называют снижение концентрации внимания, ухудшение учебных результатов и риски кибербуллинга.

— После того, как ребенок отвлекся на уведомление в телефоне, ему в среднем требуется около 20 минут, чтобы снова полноценно включиться в урок, — сказала она.

При этом проблема цифровой среды, по мнению эксперта, выходит далеко за пределы уроков. Травля и кибербуллинг могут продолжаться в школьных чатах и социальных сетях.

На этом фоне многие страны начали пересматривать правила использования смартфонов. Если в 2023 году ограничения действовали менее чем в четверти стран, то к марту 2026 года они уже применялись в 58% стран — в 114 образовательных системах мира.

Жазира Асанова считает, что школам и родителям уже сейчас стоит подготовиться к новым правилам, не дожидаясь публикации приказа.

— Нужно заранее продумать и обсудить, где и как будут храниться телефоны, как ребенок сможет связаться с родителями, что делать в экстренной ситуации и чем заменить экран на переменах, — сказала эксперт.

Отдельное внимание, по ее словам, необходимо уделить цифровой культуре в семье. Ребенку важно объяснять правила поведения в цифровой среде и учить его правильно реагировать на непредвиденные ситуации.

— За запретом стоит не просто идея забрать телефон у детей, он гораздо шире. Мы пытаемся вернуть ребенку способность удерживать внимание и научить его пользоваться технологиями осознанно, — подчеркнула Жазира Асанова.

При этом, как считает эксперт, школьных ограничений недостаточно, если дома ребенок продолжает проводить много времени со смартфоном.

— Если телефон убрали на шесть часов в школе, а вечером ребенок проводит в нем еще пять-шесть часов, проблему мы не решили. Цифровая культура формируется только тогда, когда школа, семья и общество действуют вместе, — заключила она.

Мы также писали, что в Казахстане число детей с нарушением зрения превысило 25 тысяч. Главной причиной специалисты называют длительное использование смартфонов и планшетов на близком расстоянии.