Закон об усилении поддержки ученых рассматривают в Сенате

Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке на расширенном заседании обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Сенат Парламента РК

Закон, инициированный депутатами Парламента, направлен на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию финансовых ресурсов в науке.

Документом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки, включая организацию научных проектов и программ по приоритетным направлениям региона.

Документом предусматриваются нормы по установлению доплат к заработной плате для педагогов и научных сотрудников в высших учебных заведениях и научных организациях, а также предоставляется право на творческий отпуск для завершения научных, научно-педагогических и научно-технических работ.

Вводится понятие «научная этика», как совокупность принципов, правил и норм, которых придерживаются участники научной и научно-технической деятельности. Также устанавливается компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.

Кроме того, закон предоставляет льготы гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения, а также приоритетное право на получение места в общежитии.

По словам сенаторов, принятие закона будет способствовать дальнейшему усилению социальной защиты научного работника, повышению престижа ученого и эффективности труда, а также повышению вклада науки в развитие экономики страны.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании Палаты.

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