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    12:43, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Закон об усилении поддержки ученых рассматривают в Сенате

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии
    Фото: Kazinform

    Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке на расширенном заседании обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    сенат
    Фото: Сенат Парламента РК

    Закон, инициированный депутатами Парламента, направлен на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию финансовых ресурсов в науке.

    Документом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки, включая организацию научных проектов и программ по приоритетным направлениям региона.

    Документом предусматриваются нормы по установлению доплат к заработной плате для педагогов и научных сотрудников в высших учебных заведениях и научных организациях, а также предоставляется право на творческий отпуск для завершения научных, научно-педагогических и научно-технических работ.

    Вводится понятие «научная этика», как совокупность принципов, правил и норм, которых придерживаются участники научной и научно-технической деятельности. Также устанавливается компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.

    Кроме того, закон предоставляет льготы гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения, а также приоритетное право на получение места в общежитии.

    По словам сенаторов, принятие закона будет способствовать дальнейшему усилению социальной защиты научного работника, повышению престижа ученого и эффективности труда, а также повышению вклада науки в развитие экономики страны.

    По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании Палаты.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил обратно в Казахстан успешных ученых.

    Теги:
    Сенат Парламента Наука Сенат Ученые Законопроекты Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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