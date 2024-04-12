Касым-Жомарт Токаев пригласил обратно в Казахстан успешных ученых

Глава государства поддержал предложение о возврате в Казахстан ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Сегодня на заседании прозвучало мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Поддерживаю это предложение и приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах.



В то же время такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы.



Высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт, — сказал Глава государства во время заседания Национального совета по науке и технологиям.

Президент подчеркнул, что следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране.