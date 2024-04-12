Касым-Жомарт Токаев пригласил обратно в Казахстан успешных ученых
Глава государства поддержал предложение о возврате в Казахстан ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Сегодня на заседании прозвучало мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Поддерживаю это предложение и приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах.
В то же время такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы.
Высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт, — сказал Глава государства во время заседания Национального совета по науке и технологиям.
Президент подчеркнул, что следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране.
— Развитие науки — стратегически важный приоритет для нашей страны. Особенно важно создавать условия для того, чтобы талантливая и способная молодежь занималась наукой.
Созидание, инновации, знание и преданность науке — главные качества, которые нужны действительно передовой стране. Я специально остановился на этом вопросе на заседании Национального курултая в Атырау. Необходимо прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. Интерес к науке следует пробуждать со школы. Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом.
В настоящее время в Парламенте обсуждается законопроект «О науке и технологической политике». Надеюсь, что этот документ придаст мощный импульс развитию науки. В целом, образование и наука нуждаются в передовом международном опыте, — заключил Президент.