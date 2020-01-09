Закон «Об особом статусе Алматы»: Как теперь будут сажать деревья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В законе «Об особом статусе города Алматы» появилась компетенция по разработке и утверждению правил содержания зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению заместителя акима города Мухита Азирбаева, это даст возможность сохранить и защитить зеленый фонд города.

«В эти правила будут включены конкретные нормы по качеству и количеству компенсационной посадки, по омолаживанию зеленого фонда, санитарной обрезки зеленых насаждений, а также разработки инструкций по технологиям и проведением работ по уходу за зелеными насаждениями», - сказал Мухит Азирбаев.





Как отметил замакима, компетентные специалисты будут давать рекомендации всем частным и государственным предпринимателям, как правильно содержать деревья.

«Более того, мы этими правилами хотим расписать, в каких местах на территории города лучше хвойные сажать, а где лиственные, и т.д. Это тоже нужные правила. Потому что иногда у нас идет сплошная «стена» какой-то одной породы, а все-таки хотелось бы, чтобы было разнообразие. Все-таки город-сад никто не отменял, и мы хотим это сделать. Поэтому в рамках этих правил мы хотели бы, чтобы организации и компании, которые хотят посадить какое-то количество зеленых насаждений, имели соответствующие рекомендации», - пояснил замакима.

Помимо этого, будут выработаны меры стимулирования новых технологий в сфере зеленой экономики. Планируется предоставление преференций (льгот) через установление ставок платы (за пользование водными ресурсами, по размещению отходов, по охране атмосферного воздуха и др.), а также снижение ставки платы при внедрении новых технологий, сокращающих выбросы, сбросы и образование отходов.





Наряду с основными компетенциями, закон также предусматривает возможности развития в вопросах транспорта, политики занятости, повышения качества медицинского обслуживания, которые также будут направлены на развитие города, создания качественной городской среды, улучшения условий для проживания горожан, развития бизнеса.

Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».