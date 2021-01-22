Закон «Об общественном контроле» обсудила Аида Балаева с представителями общественных организаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева с членами Общественного совета Алматы обсудила проект Закона «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше министерство всегда придерживается принципов открытости и сотрудничества. Поэтому, я уверена, что у нас сегодня состоится конструктивный разговор. Очень надеюсь услышать от вас реальные предложения и рекомендации, которые в дальнейшем способны улучшить этот документ и тем самым обеспечить действенные механизмы открытости госорганов перед обществом», - начала министр свое выступление.

В конце 2020 года Глава государства подписал пакет поправок в законодательство, принятых в целях развития институтов гражданского общества.

«В частности, поправки в Закон «Об общественных советах», которые серьезно расширяют полномочия этого общественного института. Поправки в Закон «О доступе к информации» можно назвать практическим продвижением на пути к обеспечению открытости и подотчетности государственных органов и квазигосударственного сектора перед обществом», - добавил она.

По словам министра, проект нового Закона «Об общественном контроле» абсолютно открыт к широкому обсуждению и уже опубликован в правительственном портале «Открытые НПА» и на сайте МИОР.

«Каждый гражданин может высказать свое мнение и дать предложения. Это коллективный труд всех членов рабочей группы, куда вошли все заинтересованные стороны, в том числе наши уважаемые эксперты-юристы, правозащитники, общественные деятели. Их принципиальные позиции были учтены. Таким образом, по мнению рабочей группы, основной закон должен носить рамочный характер, в котором будут изложены общие подходы. Поскольку, механизмы достаточно детально отражены в соответствующих отраслевых законодательствах, где учитывается специфика сферы контроля», - заявила министр.

Вместе с тем, Аида Балаева отметила, что уровень и характер влияния общественного контроля на эффективность государственных институтов еще не в достаточной мере отвечают принципам открытости и подотчетности их деятельности.

«Это, прежде всего, связано с отсутствием структурообразующего закона, а также четко законодательно регламентированных норм, которыми бы руководствовались в своей деятельности как субъекты, так и объекты общественного контроля.

Поэтому, пришли к единому мнению, что целью законопроекта об общественном контроле должно быть создание правовой основы системы общественного контроля в целом», - сказала Аида Балаева.

Для этого предлагаются следующие подходы:

Первое. Определение понятийного аппарата. В частности, будут определены понятия общественного контроля, объектов и субъектов, форм общественного контроля, конфликта интересов при осуществлении общественного контроля и рекомендаций по результатам общественного контроля. При этом, объектом предлагается определить государственные органы, органы местного государственного управления, субъекты квазигосударственного сектора. Субъектами – некоммерческие организации, осуществляющие общественный контроль в соответствии с их уставами и включенные в Базу данных НПО, за исключением корпоративных фондов.

Второе. Определение цели и принципов. В частности, таких как:

- соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

- публичность, открытость, законность добровольность участия при осуществление общественного контроля;

- недопустимость неправомерного вмешательства как объектов, так и субъектов общественного контроля при проведении общественного контроля;

- независимость, объективность субъектов общественного контроля.

Третье. Определение прав и обязанностей субъектов и объектов. К примеру, субъекты общественного контроля будут иметь право привлекать экспертов, создавать экспертные комиссии и группы общественного мониторинга, а также запрашивать информацию, использовать средства аудиовизуальной техники, производить видео- и фотосъемку, а также обжаловать действия или бездействия объектов общественного контроля и др. Субъекты будут обязаны рассмотреть рекомендаций объектов общественного контроля и размещать их на интернет-ресурсах, избегать конфликта интересов, соблюдать меры безопасности, обеспечения доступа субъектам и др.

Четвертое. Определение форм общественного контроля. В частности, это общественные слушания, общественная экспертиза, общественный мониторинг без посещения, общественный мониторинг с посещением.

Пятое. Обозначение оснований для осуществления общественного контроля, порядок его проведения и порядок рассмотрения рекомендаций.

«К примеру, основанием для проведения общественного мониторинга без посещения объекта общественного контроля может служить собственная инициатива НКО, обращения граждан или организаций, или самого объекта. По итогам мониторинга субъект общественного контроля может направить рекомендации в соответствующий общественный совет или объект общественного контроля. Такую форму общественного контроля, как общественные слушания предлагается сделать открытыми для всех граждан и возможностью озвучивать любому гражданину предложения по предмету общественного слушания», - заявила спикер.

Общественная экспертиза и общественный мониторинг с посещением предлагается проводить с привлечением экспертов, экспертных комиссий, общественных групп. Для этого Законопроектом предусмотрен ряд требований к экспертам и членам общественного мониторинга, в качестве которых предлагается привлекать лиц, обладающих соответствующими научными, практическими знаниями.

«Уважаемые коллеги, понятно, что любой законопроект, пока не подписан Президентом, имеет право на соответствующие изменения. Поэтому, главная цель сегодняшнего моего визита к вам – услышать компетентное экспертное мнение. Уверена, что у вас достаточно опыта и практики в вопросах общественных отношений», - обратилась министр к присутствующим.