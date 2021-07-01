Закон о земельных отношениях: в чем преимущества изменений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Юридической компании ТОО «Bazarbek&Partners», юрист по земельно-правовым спорам Бакытжан Базарбек прокомментировал подписанный Главой государства Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Две причины, когда Президент страны под влиянием олигархов, латифундистов и ряда коррупционных групп, мог бы отклонить новый законопроект по земельным отношениям. Сегодня прогуливаясь со своим малышом, мне позвонили из ряда министерств, написали и поздравили, что Президент страны подписал наш проект закона по земельным отношениям.

Я рад, что в 40 лет все-таки добился воплощения своей маленькой мечты, изменить Земельный кодекс в интересах простых граждан. Я горд, что стал сопричастным к этим поправкам. И делал я эту кропотливую работу в рамках комиссии по земельной реформе и рабочей группы Мажилиса Парламента в первую очередь ради своих детей, и, конечно же, в интересах народа, граждан нашей замечательной страны! А скрытых причин отклонить Президентом этот законопроект, было достаточно», - написал Бакытжан Базарбек в Facebook.

Он перечислил эти причины.

«Во-первых, новый законопроект снижает коррупционные риски в земельных отношениях и многие коррупционные группы могли повлиять на то, чтобы законопроект благополучно «забуксовал» в недрах Мажилиса или Сената Парламента. Например, комиссией по земельной реформе при Правительстве и в дальнейшем Мажилисом Парламента принята поправка, предложенная мной на комиссии в действующую редакцию статьи 97 Земельного кодекса, касательно запрета на изменение целевого назначения с КХ на садоводство и дачное строительство. Это поправка отбивает руки нечистым на руку чиновникам акиматов районов, которые, выводя сельхозземли из сельскохозяйственного оборота под застройку под предлогом изменения целевого назначения земельных участков под КХ на садоводство и дачное строительство, превратили это дело в свой бизнес-промысел. А ведь теневой оборот выведенных сельхозземель оценивается в миллиарды тенге и теневые финансовые группы могли бы повлиять на законотворческий процесс и «тормознуть» эти поправки. Почему не тормознули и почему поправка была принята?» - отметил юрист.

«А отмена районных и городских земельных комиссии? Раскрою маленький секрет, заместители акимов городов Нур-султан и Алматы в ходе обсуждения в рабочей группе Земельной комиссии «ратовали» за оставление земельных комиссии в прежней форме в редакции статей 43 и 49-1 Земельного кодекса в связи с тем, что они (земельные комиссии) якобы, являются диалоговой площадкой государства и общественности. Не секрет, что земельные комиссии превратились в источник коррупции в земельных отношениях и по удивительной случайности именно в Алматы и в столице страны вопросов правоохранительных органов к земельным комиссиям очень много! Этим и объясняется прыть и стремление чиновников этих городов оставить институт «земельная комиссия» в редакции Земельного кодекса. А таких решении мы приняли несколько!» - подчеркнул он.

Это и ограничение размеров сельскохозяйственных земель, выставляемых на конкурс для предоставления их под КХ, установление радиуса вокруг сельских населенных пунктов для резервирования под общественные пастбища, установление вида ЛПХ в идентификационном документе для предупреждения афер.

«Каждое решение Земельной комиссии, отраженное в подписанном Президентом законопроекте «бьет по зубам» любого коррупционера! Огромная радость, что все указанные поправки в Земельный кодекс были твоими предложениями. Во-вторых, открытость сведения государственного земельного кадастра! Вы можете представить, что теперь в базе АИС ГЗК в графе собственник/землепользователь будет указано: ФИО владельца земельного участка либо БИН юридического лица.

Вы можете представить, как своим решением Правительственная земельная комиссия спутала карты многим олигархам, крупным землевладельцам, чиновникам и депутатам, которые «за пазухой» держат десятки и сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Этой поправкой в Закон «О персональных данных» мы можем узнать, какими землями из состава земель населенных пунктов, земель промышленности, земель лесного и водного фондов, земель ООПТ владеют близкие и родственники олигархов из списка Forbes, какими землями владеют чиновники и их близкие родственники в акиматах областей, городов, районов, депутаты Мажилиса и Сената, маслихатов, прокуроры Генеральной прокуратуры и прокуроры областей и районов, сотрудники антикоррупционной службы, сотрудники КНБ, МВД, судьи Верховного суда и судов и их близкие родственники», - заключил он.