Закон о земельных отношениях регулирует вопросы использования пастбищных угодий – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал принятие Парламентом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно введенным новым нормам мораторий на продажу сельхозземель продлен до 31 декабря 2026 года. Аренда остается доступной только для граждан Казахстана и юридических лиц без иностранного участия. Передача сельхозземель в субаренду запрещена. Данный закон разработан по итогам работы комиссии по земельной реформе во исполнение поручений Главы государства.

«В этом законе предусмотрены новые нормы по охране земли, ее рациональному и целевому использованию. В соответствии с этим гражданам Казахстана будет продлен мораторий на применение норм Земельного кодекса по передаче сельскохозяйственных земель в частную собственность. В документ также включены новые нормы, регулирующие вопросы использования пастбищных земель, обеспечивающие доступность и прозрачность информации по земельным участкам. Все это полностью соответствует национальным интересам нашей страны», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

Напомним, сегодня депутаты Палаты рассмотрели и приняли в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

Комиссия по земельной реформе приступила к работе 25 марта текущего года и завершила работу 24 апреля. Проведено 5 заседаний комиссии, на которых вынесено более 120 предложений, выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства. В целях реализации предложений комиссии по земельной реформе подготовлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

«Цель разработанного законопроекта – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель. Основные изменения и дополнения законопроекта: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства. При этом срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.



