Закон о земельных отношениях регулирует вопросы использования пастбищных угодий – Маулен Ашимбаев
Согласно введенным новым нормам мораторий на продажу сельхозземель продлен до 31 декабря 2026 года. Аренда остается доступной только для граждан Казахстана и юридических лиц без иностранного участия. Передача сельхозземель в субаренду запрещена. Данный закон разработан по итогам работы комиссии по земельной реформе во исполнение поручений Главы государства.
«В этом законе предусмотрены новые нормы по охране земли, ее рациональному и целевому использованию. В соответствии с этим гражданам Казахстана будет продлен мораторий на применение норм Земельного кодекса по передаче сельскохозяйственных земель в частную собственность. В документ также включены новые нормы, регулирующие вопросы использования пастбищных земель, обеспечивающие доступность и прозрачность информации по земельным участкам. Все это полностью соответствует национальным интересам нашей страны», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.
Напомним, сегодня депутаты Палаты рассмотрели и приняли в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».
Комиссия по земельной реформе приступила к работе 25 марта текущего года и завершила работу 24 апреля. Проведено 5 заседаний комиссии, на которых вынесено более 120 предложений, выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства. В целях реализации предложений комиссии по земельной реформе подготовлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».
«Цель разработанного законопроекта – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель. Основные изменения и дополнения законопроекта: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства. При этом срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.