Закон «О прокуратуре» приняли в Сенате

3 Ноября 2022, 11:04

3 Ноября 2022, 11:04

Закон «О прокуратуре» приняли в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О прокуратуре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Конституционного закона «О прокуратуре» разработан в целях повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности и исполнения поручения Главы государства принять отдельные конституционные законы о прокуратуре, данных в рамках Послания народу Казахстана. Генеральная прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование», - сказал сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

По его словам, это означает, что достижение законности в обществе и государстве является основной и главной целью всей работы прокуратуры.

Поэтому высший надзор должен обеспечиваться законом, имеющим конституционный статус, как эффективный инструмент соблюдения законности.

Представленный проект Конституционного закона предусматривает действенные инструменты, механизмы надзора и является наиболее систематизированным.

В систему органов прокуратуры входят: Генеральная прокуратура, ведомство (Комитет по правовой статистике и специальным учетам), организация образования (Академия правоохранительных органов), органы военной и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры, районные прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры.

В проекте Конституционного закона закрепляется право Генерального прокурора обращаться:

- в Конституционный суд в соответствии с п.4 ст.72 Конституции;

- в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

«Проект Конституционного закона будет способствовать эффективному соблюдению прав и свобод граждан, интересов бизнеса, общества и государства. В этой связи, проект Конституционного закона полностью отвечает поставленным Главой государства задачам по обеспечению эффективной деятельности прокуратуры и усилению ее конституционной роли в соблюдении законности в стране», - заключил депутат.