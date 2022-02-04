Закон «О личном подсобном хозяйстве» позволит решить нехватку пастбищ в РК - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О личном подсобном хозяйстве» позволит решить нехватку пастбищ, сенокосов и пахотных земель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате проведенного анализа Министерство сельского хозяйства отмечает, что в развитии личных подсобных хозяйств остаются нерешенными такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами и другие не менее важные моменты. Около половины сельскохозяйственных животных находится в ЛПХ. Огромный биологический актив не охвачен никакими технологическими процессами, хотя здесь заложен большой потенциал, позволяющий повысить эффективность производства и получать дополнительные доходы для роста жизненного уровня сельчан», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Принятие Законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» позволит решить данные задачи, путем создание прочной законодательной основы, откроет доступ к мерам господдержки через их кооперации и на этой основе повысит эффективность и поднимет жизненный уровень жителей.

Одной из острых проблем является удовлетворение растущих потребностей ЛПХ и их кооперативов в земельных угодьях. Законопроектом предлагается решить данный вопрос путем расширения площадей существующих, находящихся в ведении сельских акимов и предназначенных для общественного пользования, выделения земельных угодий кооперативам ЛПХ из резервного фонда акимов районов и из земель запаса, вовлечения существующих организованных хозяйств, располагающих соответствующими земельными угодьями и производственной инфраструктурой, в состав кооперативов ЛПХ в качестве члена.

«Четкая регламентация ведения хозяйственной деятельности ЛПХ позволит создать благоприятную экологическую обстановку, стабилизировать эпизоотическую и санитарную ситуацию не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них. Министерство сельского хозяйство считает, что принятие данного законопроекта будет способствовать дальнейшему росту агропромышленного комплекса РК», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что Закон «О личном подсобном хозяйстве» направлен в Мажилис Парламента РК.