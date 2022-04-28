Закон о долевом строительстве сегодня не работает – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 75 % строительного рынка не работает по договору о долевом участии. Об этом заявил глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, 75 % рынка не работает по договору о долевом участии. Этому есть объяснение. Я лично, как депутат Мажилиса Парламента 2012 г. -2016 г. и руководитель общественного объединения, помню, как мы принимали закон о долевом участии. Разработчиком являлось Министерство индустрии и новых технологий (ныне Министерство индустрии и инфраструктурного развития). И когда к нам поступил законопроект, нас все время торопили, оказывалось давление со стороны некоторых людей. Несмотря на это, я все время доказывал, что закон надо принимать так, чтобы он работал. Мы внесли много поправок, так как хорошо знали законодательство и строительный рынок», – сказал Талгат Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Часть поправок, по его словам, при обсуждении с руководством министерства, должны были внести.

«Мы договорились на условиях джентльменского соглашения, что поправки будут внесены во втором чтении. Реально работающих поправок, защищающих обе стороны, было очень много. Но разработчик почему-то решил передать законопроект в Правительство на согласование, которое затянулось до трех месяцев. Возможно, там понимали, что вскоре Парламент может самораспуститься, а потому «придержали» законопроект с поправками. В итоге так и произошло. Парламент распустился и мы не смогли принять участие во втором чтении, а реально работающие поправки в законопроект были аннулированы», - отметил спикер.

«В итоге был одобрен законопроект, который изначально поступил в Парламент «сырым». И так как в Сенате не было людей, разбирающихся в тонкостях строительного рынка, в таком же виде документ и был принят. Поэтому, закон сегодня не работает, и говорить о рисках нужно уже публично», - констатировал Т. Ергалиев.

Ранее сообщалось, что представитель дольщиков жилых комплексов «Асем Тас 2» и «Кен Дала» Даурен Габдул заявил о том, что застройщики не соблюдают закон о долевом строительстве. В частности, по его словам, застройщики предпочитают не заключать договор о долевом строительстве, используя другие документы: договор о бронировании, об инвестировании, о совместной деятельности.