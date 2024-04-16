Закон о бытовом насилии начнет менять ментальность общества – Еркин Тукумов

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о семейно-бытовом насилии. Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов отметил в интервью корреспонденту агентства Kazinform, что этот закон поменяет наше общество.

- Я считаю, что это не просто рядовой закон, это один из законов, который в целом поменяет наше общество на длительную перспективу. Такие законы не могли бы быть приняты в условиях, когда ни общество, ни власть к этому не были бы готовы. Мы видим массу других примеров в разных странах, где патриархальные нормы сохраняются. У нас только сейчас общественное мнение созрело и есть движение со стороны власти - слышать и принимать важные законы для страны, – отметил Еркин Тукумов.

По словам эксперта, этот вопрос рассматривает «не только криминализацию наказания за бытовое насилие или за какие-то моменты ответственности граждан, это в целом вопрос наших ценностей, вопрос движения нас как общества достаточно традиционного в сторону общества модерна, в сторону инклюзивного общества, в сторону, где соблюдаются законы и где каждый несет ответственность за свои поступки».

Также Еркин Тукумов считает, что одним законом эти проблемы не решить. В последующем уже нужно идти с точки зрения образования, внедрения новых ценностей.

Эксперт привел в качестве примера принятие законов в США, где закон приняли, но общество «фактически не выполняло норму принятых законов и поэтому, по его мнению, сегодняшний закон будет способствовать формированию новой образовательной среды».

- В США в одно время приняли все законы такого рода, но оставалась скрытая дискриминация. Когда ты уже никого не дискриминировал открыто, но игнорировал их: не принимал на работу, находил ловушки, чтобы избежать всех наказаний. То есть фактически поддерживал эту дискриминацию. Поэтому, я надеюсь, сегодняшний закон будет способствовать формированию новой образовательной среды. Я считаю, что образование будет основным в движении в сторону модерна. И такой большой первый шаг и дальше сыграет большой мультипликативный эффект в сторону образования, адаптации наших ценностей к обществу модерна, – добавил директор КИСИ.

Еркин Тукумов отметил, что Президент Токаев достаточно последователен: он принимал важные политические изменения, экономические реформы и теперь уже общественные реформы. Все идет логично и поэтапно.

Ранее сообщалось, что Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».