Закон о безопасности ИИ вступил в силу в Южной Корее
Речь идет об «Основном законе о развитии искусственного интеллекта и формировании основы для доверия». Документ формирует нормативную базу для противодействия дезинформации и другим потенциальным рискам, связанным с развитием ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой со ссылкой на Yonhap.
Как сообщило Министерство науки страны, правительство утвердило комплексные руководящие принципы по использованию ИИ на национальном уровне. Закон направлен на повышение ответственности компаний и разработчиков ИИ за борьбу с дипфейками и дезинформацией, которые могут создаваться с помощью ИИ-моделей. Он предоставляет правительству полномочия проводить расследования и налагать штрафы за нарушения.
В документе вводится понятие «искусственный интеллект высокого риска». К нему относятся ИИ-модели, используемые для создания контента, способного существенно влиять на повседневную жизнь или безопасность людей, включая сферы трудоустройства, кредитной оценки и медицинских консультаций.
Организации, применяющие такие высокорискованные ИИ-модели, обязаны уведомлять пользователей о том, что их услуги основаны на ИИ, а также нести ответственность за их безопасность. Контент, созданный с помощью ИИ, должен содержать водяные знаки, указывающие на его искусственное происхождение.
— Маркировка контента, созданного ИИ, является минимальной мерой предосторожности для предотвращения негативных последствий злоупотребления технологиями, таких как создание дипфейков, — отметил представитель министерства.
Глобальные компании, предоставляющие ИИ-услуги в Южной Корее и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: годовой мировой доход от 1 трлн вон (около $681 млн), внутренние продажи от 10 млрд вон или не менее 1 млн ежедневных пользователей в стране, обязаны назначить местного представителя. В настоящее время этим требованиям соответствуют OpenAI и Google.
За нарушение закона предусмотрены штрафы до 30 млн вон. При этом правительство планирует ввести годичный переходный период, чтобы дать частному сектору время адаптироваться к новым требованиям. Кроме того, закон включает меры по поддержке развития индустрии искусственного интеллекта. Министр науки обязан раз в три года представлять обновленный государственный план в сфере ИИ.
Напомним, в Казахстане вступил в силу новый Закон «Об искусственном интеллекте».