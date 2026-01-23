РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:35, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Закон о безопасности ИИ вступил в силу в Южной Корее

    Речь идет об «Основном законе о развитии искусственного интеллекта и формировании основы для доверия».  Документ формирует нормативную базу для противодействия дезинформации и другим потенциальным рискам, связанным с развитием ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой со ссылкой на Yonhap.

    Закон о безопасности ИИ вступил в силу в Южной Корее
    Фото: pixabay.com

    Как сообщило Министерство науки страны, правительство утвердило комплексные руководящие принципы по использованию ИИ на национальном уровне. Закон направлен на повышение ответственности компаний и разработчиков ИИ за борьбу с дипфейками и дезинформацией, которые могут создаваться с помощью ИИ-моделей. Он предоставляет правительству полномочия проводить расследования и налагать штрафы за нарушения.

    В документе вводится понятие «искусственный интеллект высокого риска». К нему относятся ИИ-модели, используемые для создания контента, способного существенно влиять на повседневную жизнь или безопасность людей, включая сферы трудоустройства, кредитной оценки и медицинских консультаций.

    Организации, применяющие такие высокорискованные ИИ-модели, обязаны уведомлять пользователей о том, что их услуги основаны на ИИ, а также нести ответственность за их безопасность. Контент, созданный с помощью ИИ, должен содержать водяные знаки, указывающие на его искусственное происхождение.

    — Маркировка контента, созданного ИИ, является минимальной мерой предосторожности для предотвращения негативных последствий злоупотребления технологиями, таких как создание дипфейков, — отметил представитель министерства.

    Глобальные компании, предоставляющие ИИ-услуги в Южной Корее и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: годовой мировой доход от 1 трлн вон (около $681 млн), внутренние продажи от 10 млрд вон или не менее 1 млн ежедневных пользователей в стране, обязаны назначить местного представителя. В настоящее время этим требованиям соответствуют OpenAI и Google.

    За нарушение закона предусмотрены штрафы до 30 млн вон. При этом правительство планирует ввести годичный переходный период, чтобы дать частному сектору время адаптироваться к новым требованиям. Кроме того, закон включает меры по поддержке развития индустрии искусственного интеллекта. Министр науки обязан раз в три года представлять обновленный государственный план в сфере ИИ.

    Напомним, в Казахстане вступил в силу новый Закон «Об искусственном интеллекте».

    Искусственный интеллект Южная Корея Мировые новости
    Жанар Альжанова
