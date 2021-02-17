Заключенный сбежал из СИЗО в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Осужденный в Алматы сбежал из следственного изолятора. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщили, что 15 февраля текущего года из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершен факт побега осужденным Д.Т. Давутовым 1987 года рождения.

«По данному факту департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка с выездом руководства Комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты соответствующие меры.