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Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области: его задержали

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Августа 2023, 13:59
Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области: его задержали Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В течение нескольких часов сбежавшего задержали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«31 июля осужденный, выполнявший работу на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег. Он был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 426 УК РК.

Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

Кроме того, ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау начато служебное расследование.

29-летнего мужчину осудили за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.


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