Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области: его задержали

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В течение нескольких часов сбежавшего задержали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.



«31 июля осужденный, выполнявший работу на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег. Он был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 426 УК РК.

Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

Кроме того, ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау начато служебное расследование.

29-летнего мужчину осудили за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.