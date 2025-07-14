Заключенный сбежал из французской тюрьмы в сумке сокамерника

Местный телеканал BFMTV сообщает, что побег был обнаружен руководством тюрьмы только на следующий день.

Молодой человек отбывал срок за несколько преступлений, включая торговлю людьми и кражу, а также находился под следствием по делу о связях с организованной преступностью. В одной с ним камере находились еще двое заключенных, один из которых как раз освобождался 11 июля.

Как заявил BFMTV начальник тюрьмы Себастьен Ковэль, «это редкий случай», который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений.

Предполагается, что администрация тюрьмы не заметила побега заключенного из-за ее переполненности. Сообщается, что учреждение заполнено на 170%.

Рано утром в понедельник стало известно, что власти смогли задержать беглеца. 20-летний «Элязид А.» был около 6 утра. Его арестовали при выходе из подвала в коммуне Сатонай-Камп в департаменте Рона.

Напомним, что в мае этого года из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 10 заключенных.