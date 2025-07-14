Заключенный сбежал из французской тюрьмы в сумке сокамерника
Необычайный способ побега из тюрьмы был зафиксирован в г. Корба на юго-востоке Франции, где заключенный сумел бежать, спрятавшись в сумку с вещами своего сокамерника, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Местный телеканал BFMTV сообщает, что побег был обнаружен руководством тюрьмы только на следующий день.
Молодой человек отбывал срок за несколько преступлений, включая торговлю людьми и кражу, а также находился под следствием по делу о связях с организованной преступностью. В одной с ним камере находились еще двое заключенных, один из которых как раз освобождался 11 июля.
Как заявил BFMTV начальник тюрьмы Себастьен Ковэль, «это редкий случай», который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений.
Предполагается, что администрация тюрьмы не заметила побега заключенного из-за ее переполненности. Сообщается, что учреждение заполнено на 170%.
Рано утром в понедельник стало известно, что власти смогли задержать беглеца. 20-летний «Элязид А.» был около 6 утра. Его арестовали при выходе из подвала в коммуне Сатонай-Камп в департаменте Рона.
Напомним, что в мае этого года из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 10 заключенных.