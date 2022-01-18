Закиржан Кузиев: Следовать запланированным реформам Президента - наш гражданский долг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в режиме видеоконференции проходит республиканский круглый стол Ассамблеи народа Казахстана в поддержку инициатив Президента и создания фонда «Народу Казахстана». Как заявил заместитель главы АНК Закиржан Кузиев, следовать запланированным реформам Президента - наш гражданский долг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год, к сожалению, начался для нас тревожно. Но единый народ Казахстана показал свою сплоченность. Особую роль в этом сыграл наш Президент Касым-Жомарт Токаев, который достойно проявил свои лидерские качества. Благодаря оперативным действиям Главы государства, силовых структур, сознательности граждан, конституционный и общественный порядок был восстановлен в кратчайшие сроки. Эти события показали, что мы начали жить в условиях новых реалий. Глава государства на заседании Мажилиса поставил ряд задач и комплекс срочных мер для улучшения социально-экономических проблем», - отметил Закиржан Кузиев.

По его словам, приоритетных задач много, среди них кардинальная реорганизация структуры национальной безопасности, планомерная работа по снижению инфляции, обеспечение стабильности на рынках.

«Президент поручил кардинально пересмотреть подходы. Они должны быть прозрачными и понятными для народа. Он подчеркнул, что обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача Правительства и в целом нашего государства. Все эти дни члены АНК, представители этнокультурных объединений поддерживали решения Главы государства. Итог показал, что каждое решение было взвешенным и верным. Многие из вас не сидели дома, сложа руки, а содействовали устранению последствий, обеспечению горячим питанием тех, кто нес службу в эти нелегкие дни, участвовал в уборке улиц, приводя все в порядок. Сегодня Президент обозначил курс на построение нового Казахстана. Наш долг – объединиться вокруг нашего Президента и поддержать каждую его инициативу. Глава государства принял своевременные жесткие действия во время террористической угрозы, обеспечив нашу безопасность, затем определил новое видение развития страны. Следовать запланированным реформам Президента - наш гражданский долг», - подчеркнул Закиржан Кузиев.

Отдельно заместитель председателя АНК остановился на инициативе Главы государства о создании фонда «Қазақстан халқына», который направлен на решение реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, оказания социальной поддержки.

«Полностью согласен с мнением Марата Азильханова о том, что АНК должна быть в числе первых, оказавших содействие в работе Фонда, который станет решением многих социальных проблем. Мы единогласно должны поддержать инициативу Президента. Сейчас важно, чтобы каждый приступил к действиям», - добавил он.