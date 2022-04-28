Закиржан Кузиев избран депутатом Мажилиса Парламента РК от АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 апреля 2022 года состоялись выборы депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего. Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовала результаты выборов, передает МИА «Казинформ».

Баллотировались два кандидата.

На основании протокола избирательной комиссии города Нур-Султана о результатах подсчета голосов по выборам депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, в списки избирателей внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек, или 80,65 %.

Установлены следующие итоги выборов депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана:

за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов, что составляет 60,94 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании; за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов или 30,12 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 25 или 5,88 % от числа принявших участие в голосовании избирателей.

Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, избран Закиржан Кузиев.

Кузиев Закиржан Пирмухамедович родился в 1969 году, последняя занимаемая должность - председатель Наблюдательного совета ТОО «Универсал», проживает в городе Алматы, уйгур.