Закат или новый вызов? Что ждать от переезда Роналду в Саудовскую Аравию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце декабря 2022 года футбольный мир узнал сенсационную новость о переходе именитого португальца Криштиану Роналду в клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср». Что ждать от переезда футбольной знаменитости в эту страну, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Почему Роналду переехал в Саудовскую Аравию

Сам факт ухода Криштину Роналду из английского «Манчестер Юнайтед» назвать сенсацией сложно – у португальца давно разладились отношения как с тренером «красных дьяволов» Эриком Тен Хагом и партнерами по команде, так и с болельщиками клуба. Португалец перестал забивать голы, а затем и вовсе попадать в основу, что явно не входило в планы амбициозного футболиста.

Но то, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» выберет следующей своей командой мало кому известный в Европе саудовский клуб, удивило многих. Как правило, футбольные знаменитости, которые пока не планируют завершать карьеру и ставят перед собой определенные цели крайне редко покидают Старый континент. Оно и понятно – чтобы быть постоянно на виду, нужно играть в одном из ведущих чемпионатов и желательно показывать себя в самом престижном клубном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Означает ли это, что КриРо смирился с неизбежностью заката карьеры или видит в такой смене команды новый вызов? Время покажет, но рассуждая на эту тему, нужно учитывать две вещи: во-первых, Роналду в Аравии будет зарабатывать баснословные суммы денег. По инсайдерской информации, которую тут же опубликовали почти во всех мировых СМИ, португальский бомбардир будет зарабатывать не менее 200 млн долларов в год. Отказаться от такого соблазна иной раз не могут и мировые звезды. А во-вторых, не нужно забывать о том, что агент Криштиану Роналду почти полгода искал для звездного португальца новый клуб и предлагал его услуги самым разным европейским командам, начиная от таких как «Бавария», «Челси», «Арсенал» и заканчивая родным лиссабонским «Спортингом». В итоге эта кампания не увенчалась успехом, так что отчасти такой шаг мог быть и вынужденным.

ФОТО: KHALID ALHAJ/MB MEDIA/GETTY IMAGES

Как итог, Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, но пожертвовал статусом и даже возможно местом в сборной Португалии – всем известно, что играющих за пределами Старого Света игроков очень редко вызывают в национальную команду.

Зачем «Аль Наср» купил португальского ветерана

Криштиану Роналду является одним из самых возрастных среди действующих футболистов – португальцу исполнилось 38 лет. Соответственно, внушительные вложения в игрока предпенсионного, по футбольным меркам, возраста, могут кому-то показаться сомнительной перспективой. Однако, похоже аравийские футбольные функционеры знают, что делают. Роналду – едва ли ни самый известный футболист мира. А потому, внимание СМИ к чемпионату Саудовской Аравии благодаря этому трансферу неизбежно. Налицо популяризация первенства страны за рубежом и футбола, как вида спорта, в самой Саудовской Аравии.

Только за первый месяц «Аль Наср» реализовал 2,5 млн футболок с фамилией Криштиану. По слухам, одна футболка стоит примерно 100 долларов. Кроме того, КриРо не раз заявлял о том, что в ближайшее время завершать карьеру футболиста он не собирается и ставит перед собой самые высокие цели. Сам игрок вроде как находится в прекрасной физической форме и изъявляет готовность помочь команде достичь футбольных вершин.

Криштиану также выпала честь стать послом Саудовской Аравии при подаче заявки на проведение Чемпионата мира в 2030 году. Таким образом, считают аравийские функционеры, можно убить двух зайцев – придать медийности футболу в стране и повысить шансы на проведение будущих мундиалей. Кто знает, быть может, именно португалец проложит тропу для трансферов других звезд мирового футбола. Как известно, арабы отнюдь не стеснены в средствах, так почему бы не совершить столь громкую покупку с далеко идущими перспективами?

Ожидания болельщиков и игра КриРо в новой команде

Между тем, болельщиков любой команды мира объединяет одно – горячее желание, чтобы их команда побеждала, была лучшей. Фанаты «Аль Наср» - не исключение. А потому они ждали с появлением Криштиану Роналду града голов и череду побед. В этом плане есть вероятность, что они наступят на те же грабли, на которые ранее наступили фанаты «Манчестер Юнайтед», которые также связывали со вторым пришествием КриРо возвращение больших побед. Пока же португалец, видимо, переживает период адаптации к команде и первенству в целом.

К настоящему моменту, Криштиану Роналду сыграл за новую команду два матча, в которых отличился лишь однажды. И то, гол португальца с пенальти принес «Аль Наср» лишь ничью с «Аль Фатехом». Дубль Роналду в товарищеском матче с французским «Пари-Сен-Жермен» не в счет: все знают, что владельцы обоих клубов организацией матча преследовали сугубо маркетинговую цель, дабы свести наконец на поле КриРо и Месси. Вряд ли такой подход оценят болельщики клуба, которые уже видели, как главная звезда команды раз за разом поражает ворота соперников. Впрочем, пока что «Аль Наср» идет в турнирной таблице первым, имея одну игру в запасе, поэтому будущие достижения Роналду могут нивелировать не самые приятные впечатления от первых игр.

Перспективы Роналду и чемпионата Саудовской Аравии

Все же рискнем предположить, что вряд ли Криштиану Роналду приехал в Саудовскую Аравию доживать свой футбольный век. Самолюбивый и амбициозный характер португальца, его желание побеждать в каждом матче известны всем и никуда не делись. Поэтому, скорее всего, его победоносные голы за «Аль Наср» еще впереди.

Между тем, владельцы «Аль Наср» не собираются останавливаться на достигнутом и планируют прикупить к Роналду еще нескольких звезд. Основной трансферной целью клуба в настоящий момент является бывший партнер Криштиану по мадридскому «Реалу» и нынешний игрок «ПСЖ» Серхио Рамос. После окончания сезона есть вероятность, что «ПСЖ» не предложит возрастному защитнику новый контракт, поэтому Рамос может перейти в стан лидера чемпионата Саудовской Аравии на правах свободного агента.

Кроме того, в прессе активно муссируются слухи о том, что другой клуб с аравийского полуострова «Аль Хиляль» рассчитывает приобрести Лионеля Месси – так что великое противостояние португальца и аргентинца может получить продолжение в чемпионате Саудовской Аравии. Конечно, возникают вопросы по поводу того, что арабские клубы делают упор на возрастных звезд мирового футбола – Рамосу 36 лет, а Месси 35. Но этому есть простое объяснение – лучшие футболисты в самом расцвете сил не поедут в экзотическую страну даже за большими деньгами. Поэтому, пока что покупка только возрастных футболистов остается уделом футбольных клубов этой страны.

Однако, возможно, именно таким образом Саудовская Аравия и ее первенство со временем выйдет на качественно другой футбольный уровень, и тогда не исключено, что переезд в эту страну будут рассматривать все футболисты мира.

Главное фото: MOHAMMED SAAD/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES