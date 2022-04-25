Заканчивается контракт с недропользователем на месторождении газа Жанажол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этой связи Правительству рекомендуют ускорить решение вопроса вхождения государства в качестве соучастника разработки Жанажола с долевым участием не менее 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях восполнения ресурсной базы предлагается разработать дополнительные стимулирующие меры для реализации новых газовых проектов недропользователями. Принимая во внимание, что газ является стратегическим сырьем, следует рассмотреть возможность вхождения государства, в лице национального оператора, в качестве недропользователя по добыче газа на новых месторождениях», - сказал депутат Ерик Султанов на Правительственном часе в Сенате.

Учитывая тот факт, что заканчивается срок действия контракта с недропользователем на месторождении Жанажол, он порекомендовал Правительству ускорить решение вопроса вхождения государства в качестве соучастника разработки указанного месторождения с долевым участием не менее 50%.

«Одновременно с этим, новые индустриальные проекты, нацеленные на использование газа, должны пройти тщательный отбор на предмет наличия ресурсов газа, в том числе на долгосрочный период. Эта работа должна координироваться Министерством энергетики, как единым отраслевым регулятором. К сожалению, в последнее время проекты индустриализации, реализуемые с использованием газа, планируются и вводятся в эксплуатацию без учета запасов газа и связанных с этим рисков», - отметил депутат.

Наряду с этим, по его словам, нужны меры для бережного потребления газа населением и предприятиями.

«Поэтому предлагается изучить вопрос установления нормативов потребления отдельно для каждого региона с учетом климатических условий. То есть, при превышении нормативов потребления, можно было бы применять повышенные тарифы», - заключил сенатор.