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    16:14, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Захват заложников в Kaspi Bank: подсудимый планировал нападение за день до происшествия

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В здании межрайонного суда по уголовным делам города Астаны проходит судебное заседание по делу о захвате заложников Kaspi Bank. В ходе заседания выяснилось, что подсудимый планировал совершить нападение еще за день до происшествия. То есть, 17 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Я забил в 2ГИС ближайшее отделение банка. Почему-то хотел туда поехать. Я планировал изначально в это отделение Kaspi Bank. В магазин зашел с целью зарядить телефон, садилась батарея. В этот день хотел завершить деяние», - сказал Мурадов.

    То есть, изначально Мурадов хотел планировал напасть на отделение банка 17 июня. Однако передумал и вернулся на другой день.

    По его словам, в тот день, 17 июня, было много людей в отделении и поэтому он передумал нападать, чтобы, по его словам, никто не пострадал. Изначально он хотел взять в заложники охранника. Однако увидев, что это пожилой человек, он передумал.

    В ходе заседания суда подсудимый заявил, что раскаивается в содеянном, то есть в краже телефона. Также выяснилось, что он сдал украденный телефон в ломбард на 35 тысяч тенге.

    Тем временем, адвокат попросила судью приобщить к делу характеристики от классного руководителя в школе и соседей. Учительница и соседи подсудимого описывают его как дисциплинированного человека со спокойным характером, вежливого, дружелюбного.

    Ранее о подробностях произошедшего рассказала одна из потерпевших, сотрудница банка, которая оказалась посредником между подсудимым Алиханом Мурадовым и полицией во время захвата.


    Теги:
    полиция Банки Криминал МВД РК Астана Правоохранительные органы
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