Потерпевшая рассказала о деталях захвата Kaspi bank в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде Астаны продолжаются слушания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi bank, который произошел в середине июня. О подробностях произошедшего рассказала одна из потерпевших, сотрудница банка, которая оказалась посредником между подсудимым Алиханом Мурадовым и полицией во время захвата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев запретил указывать анкетные данные потерпевших.

В зале суда одна из потерпевших, сотрудница банка, рассказала, что захват начался в рабочее время, когда в банке почти не было клиентов.

«Мы сидели за столом с коллегой и разговаривали о работе. Клиентов было очень мало, потом зашел Мурадов. Я подумала, что он клиент, и сказала ему: «Здравствуйте». А он сразу схватил девушку и приставил к ее шее что-то похожее на пистолет. Но я не знаю, настоящий ли он. Потом он начал грубить, хамить, говорил, закройте все двери, я вас пристрелю, убью», - рассказала сотрудница банка.

По ее словам, Мурадов приказал найти ей ключ, чтобы закрыть все двери. Сотрудница банка оказалась в ступоре и поспешила обратиться к охраннику, прося о помощи. Однако тот вышел из помещения и больше не возвращался.

«Я пыталась найти ключ там, где мы переодеваемся, но не нашла. Потом я увидела другого сотрудника, и мы тихо сидели. Она позвонила в полицию. Но Мурадов начал кричать на нас, спрашивал, что мы делаем. Она тоже попросила нас выйти. И мы вышли с сотрудницей через 5 минут из соцзоны. Потом мы ушли в другую соцзону, где мы обедаем, сидели там. Мурадов сказал мне, что я буду посредником, писать всё, что он захочет на белый лист, чтобы никто не заходил, чтобы охранник вернулся, чтобы все деньги банка перевели нуждающимся», - сказала потерпевшая.

Этот лист с требованиями она оставила возле двери у выхода, где его забрали полицейские. После чего она вместе с менеджером спряталась за кассой и провела там около двух-трех часов. По ее словам, Мурадов продолжал угрожать и обещал взорвать помещение.

«Он кричал, говорил, что всех взорвет, ему жалко сотрудников, никому не хочет причинять вред, но так должно быть. Через час он вошел в переговорную. Потом полиция с ним разговаривала, я на это не обращала внимание, так как сильно переживала», - поделилась девушка.

Через несколько часов спецназ выпустили сотрудников банка из помещения.

«Когда спецназ и полиция пришли, что-то взорвалось. Нам говорили: «Выходите скорее». Нас вытащили. На полу была кровь, и я подумала, что труп. Это была кровь Мурадова», - рассказала потерпевшая.

Напомним, 18 июня в Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi на улице Достык вместе с посетителями этого учреждения. Сообщалось, что у захватчика было прикреплено взрывное устройство к телу и рукам.

Позже стало известно, что Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Но, не получив нужного эффекта, придумал план по захвату банка. На последнем заседании подсудимый признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.